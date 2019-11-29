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悠遊卡搭高捷友搭有賺 贈全家購物金50元

2019-11-29 11:55經濟日報 記者楊文琪／即時報導

悠遊卡不是只能搭北捷，搭高捷也通，歲末年終往往是北漂的高雄人返鄉旺季，國內旅遊的需求也因應增加，為回饋高雄在地民眾及觀光遊玩的旅客多多利用大眾運具，悠遊卡連續三年推出搭乘高捷優惠活動，今年悠遊卡LINE好友搭乘高捷或C-BIKE合計滿五次，並完成綁定LINE個人化服務，就可獲得新台幣50元的全家購物金。

悠遊卡不只是台北人的悠遊卡，更是台灣人的悠遊卡，除了在雙北市的大眾運輸工具「攏ㄟ通」，到高雄一樣可以走透透，且悠遊卡在高捷每月交易筆數穩定成長，不但凸顯悠遊卡的便利性全台通用，且在高捷也有一定的市佔率。

目前悠遊卡在高雄的高捷、C-BIKE、輕軌、客運、渡輪等交通工具都可使用，同時也能在超商、超市、美食餐飲等小額消費場域輕鬆支付，例如高雄在地的正忠排骨飯就能嗶悠遊卡結帳，消費者只要帶著一張悠遊卡，也可暢遊高雄不卡卡。

悠遊卡公司表示，自12月1日起至明年2月29日止，任一個月持悠遊卡搭高捷或C-BIKE合計滿五次，並於悠遊卡LINE官方帳號完成綁定悠遊卡LINE個人化服務，即贈50元全家購物金，每月限量6,000份，送完為止（每一個LINE帳號限回饋一次），優惠期間長達三個月，且橫跨耶誕節、跨年及農曆春節等重要節日，想到高雄遊玩或在地人都能享有這個小確幸紅包。

悠遊卡連續3年推出搭乘高捷優惠活動，今年悠遊卡LINE好友搭乘高捷或C-BIKE...
悠遊卡連續3年推出搭乘高捷優惠活動，今年悠遊卡LINE好友搭乘高捷或C-BIKE合計滿5次，並完成綁定LINE個人化服務，就可獲得新台幣50元的全家購物金。　圖／悠遊卡公司提供
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悠遊卡高捷LINE

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