悠遊卡搭高捷友搭有賺 贈全家購物金50元

2019-11-29 11:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



持悠遊卡不是只能搭北捷，搭高捷也通，歲末年終往往是北漂的高雄人返鄉旺季，國內旅遊的需求也因應增加，為回饋高雄在地民眾及觀光遊玩的旅客多多利用大眾運具，悠遊卡連續三年推出搭乘高捷優惠活動，今年悠遊卡LINE好友搭乘高捷或C-BIKE合計滿五次，並完成綁定LINE個人化服務，就可獲得新台幣50元的全家購物金。

悠遊卡不只是台北人的悠遊卡，更是台灣人的悠遊卡，除了在雙北市的大眾運輸工具「攏ㄟ通」，到高雄一樣可以走透透，且悠遊卡在高捷每月交易筆數穩定成長，不但凸顯悠遊卡的便利性全台通用，且在高捷也有一定的市佔率。

目前悠遊卡在高雄的高捷、C-BIKE、輕軌、客運、渡輪等交通工具都可使用，同時也能在超商、超市、美食餐飲等小額消費場域輕鬆支付，例如高雄在地的正忠排骨飯就能嗶悠遊卡結帳，消費者只要帶著一張悠遊卡，也可暢遊高雄不卡卡。