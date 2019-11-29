提前預約明年幸福滋味 KKday搶先精選東京米其林名店

2019-11-29 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



邁入第13年，號稱是「世界最多星星」的《東京米其林指南》於26日公布最新名單，並於今日在日本正式開賣。由於搭上2020東京奧運熱潮，讓這一次的榜單備受矚目外，連續12年獲得米其林三星評價的「壽司之神」落榜消息亦引起網路上的熱烈討論。不過，值得所有饕客振奮的是，這些一位難求的米其林餐廳，在深度旅遊體驗平台KKday居然都能線上預約！計劃到東京觀看2020奧運競賽的旅人，現在就來搶先預約明年的幸福滋味吧。

由壽司之神小野二郎主理的「數寄屋橋次郎」，沒有華麗的裝潢卻以世界專業水準的手法以及堅持每日新鮮親選的食材滿足所有食客的期待，從製作到入口的一瞬間，每個環節都是經過縝密的評估和計算，利用不同的魚身部位，搭配精確控制溫度的米飯，每一口都能吃到壽司的精隨，更曾被法國廚神侯布雄盛讚是「距離天堂最近的座位」。在KKday上預訂，既能享用「職人文化」孕育出的特級美味，還享有專車接送，為每一位饕客帶來最頂級的體驗！

另一家今年晉升為二星的壽司店「青空」，主廚高橋青空出自於壽司之神的門下，同樣堅持親自前往市場挑選新鮮食材，完美展現鮮魚的美味魅力，菜色因應季節食材和廚師的創意而不同，讓客人可以體會時令食材真正的味道。同時店內也提供眾多日本酒，配合各種煮得恰到好處的醋飯和新鮮食材，讓客人們擁有最佳的美食饗宴，堪稱最高級的江戶前壽司。

結合傳統與現代的日式精緻懷石料理，是身為饕客絕不能錯過的經典米其林美食。銀座一二岐，標榜不做過多的調味修飾，完美引出料理的美味。嚴選當地時令食材，融合傳統與現代的烹飪技術，其中的烤鰹魚使用最傳統的燒稻草烹製，用煙燻去除魚腥和提鮮，鰹魚鮮嫩口感伴隨煙燻香氣，絕妙的口感讓人一試難忘。

講求食材、料理和擺盤的櫻川懷石料理，精選高級食材，加上多年磨練出來的手藝發揮烹飪藝術，為食客提供極盡奢華的四季料理。而世界三大知名的懷石料理店之一「辻留」秉持的日本茶道的傳統初衷，每一個微小細節都能感受到店家的細緻及周到，加上主廚精湛的廚藝料理成一道道符合季節的餐點，讓食客都能品嚐出懷石料理隨遇而安與自然和諧相處的禪道精神。

除了傳統日料之外，東京都惠比壽的法式料理餐廳AMOUR，也獲得一星好評的推薦，主廚曾在法國知名餐廳工作，回國後追求創造日本獨一無二的法國菜，不斷的挑戰與嘗試，店裡的每道菜都飽含主廚深切的待客之情及讓客人都讚不絕口的精湛料理手藝。