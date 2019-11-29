義大世界跨年推400台無人機燈光秀 999秒煙火壓軸

2019-11-29 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ／即時報導



跨年夜想好怎麼度過了嗎? 義大世界「紫耀義大 享樂由你」2020耶誕跨年系列活動，在12月31日的跨年夜將施放999秒大型藝術跨年煙火秀，帶您感受大型煙火的震撼魅力。此外，在跨年煙火開始前，還有全台規模最大的無人機燈光展演秀，400台無人機同時在夜空中變化各類精彩圖騰，表演充滿奇想與歡樂。

義大世界跨年煙火秀是全台指標性的跨年活動，今年為了給大家全新感受，特別在跨年煙火秀前加碼科技新寵兒「無人機燈光展演秀」，而且一次出動400台無人機，堪稱目前全台規模最大場，無人機於12月31日的23:52~23:58分演出，以夜空為畫布，變化出各類圖樣，敘述著在義大遇見幸福的故事，以浪漫氛圍準備迎接2020年。

緊接著午夜12點，跨年重頭戲施放999秒大型藝術跨年煙火秀，今年煙火設計講求最純粹的感動，邀您找回大型煙火的魅力！