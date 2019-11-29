義大世界跨年推400台無人機燈光秀 999秒煙火壓軸
跨年夜想好怎麼度過了嗎? 義大世界「紫耀義大 享樂由你」2020耶誕跨年系列活動，在12月31日的跨年夜將施放999秒大型藝術跨年煙火秀，帶您感受大型煙火的震撼魅力。此外，在跨年煙火開始前，還有全台規模最大的無人機燈光展演秀，400台無人機同時在夜空中變化各類精彩圖騰，表演充滿奇想與歡樂。
義大世界跨年煙火秀是全台指標性的跨年活動，今年為了給大家全新感受，特別在跨年煙火秀前加碼科技新寵兒「無人機燈光展演秀」，而且一次出動400台無人機，堪稱目前全台規模最大場，無人機於12月31日的23:52~23:58分演出，以夜空為畫布，變化出各類圖樣，敘述著在義大遇見幸福的故事，以浪漫氛圍準備迎接2020年。
緊接著午夜12點，跨年重頭戲施放999秒大型藝術跨年煙火秀，今年煙火設計講求最純粹的感動，邀您找回大型煙火的魅力！
此次施放12吋尺玉煙火的數量是全台跨年史上煙火之最，超大尺寸的煙火彈綻放時震撼感驚人，如同環抱整個夜空，五彩繽紛、明亮動人，彷彿在夜空中盛開出美麗的四季花朵，打造四季更迭的浪漫。另外還有一大亮點，採用冷光煙火在夜空詮釋台灣山嵐之美，效果全長達400米，如同一幅潑墨山水畫，劃亮百岳、場景壯闊。
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