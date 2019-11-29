新光鋼 獲台灣企業永續獎「企業永續報告書獎」銅獎

2019-11-29 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



有台灣企業永續奧斯卡之稱的台灣企業永續獎（TCSA）於28日頒獎，新光鋼鐵獲頒「企業永續報告書獎」銅獎。消息傳來，集團同仁、上下游同業夥伴、異業合作朋友，均歡欣鼓舞，紛紛為粟董事長恭賀與按讚。

鋼鐵是建構循環經濟與低碳社會重要材料，新光鋼鐵自我期許「創造美麗新台灣」，秉持「誠信、致和、創新、共享」四大精神，除密切關注國際間重要永續發展趨勢，如聯合國永續發展目標以及氣候變遷相關財務揭露；也以善盡企業社會責任理念，持續檢視及精進相關制度，在2015年訂定「新光鋼鐵企業社會責任政策」及「新光鋼鐵企業社會責任實務守則」，自此積極持續落實企業公民之社會責任及永續作為。

新光鋼鐵在綠能開發方面秉持環保、潔淨能源、空間再利用等永續發展理念，至2018年底廠房屋頂太陽光電系統建置容量已達7,375Wp，成為杜邦倡導「安全屋頂、無憂發電」計畫中，國內最大的單一商用屋頂型太陽能裝置，一年可提供735萬度電力，二氧化碳減量近4,070噸，相當約10座大安森林公園的二氧化碳吸收量。

累積歷年成果，新光鋼太陽光電總發電度數已達1,691萬度，產生之二氧化碳減量效益達9,130公噸，約可換算成24座大安森林公園的二氧化碳吸收量。

在環境綠化方面，對於廠區環境綠化秉持自然圍籬法，重視生態養殖及植栽工法，使得廠區環境隨四季變化，變得更為生動且可接受森林芬多精洗禮。對於人力傳承方面，持續規畫短中長期用人計畫及接班傳承，著重於精進企業文化、推動知識管理及強化人力培訓；致力打造友善安全職場，積極培育傳承人才。

新光鋼鐵2018年度的營運成果良好，合併營業收入為新台幣88.36億元，與2017年相較，營業收入上升5.80%，營業淨利新台幣5.71億元，銷售鋼品34萬噸。受到中美貿易戰及鋼市下滑影響，2019年前三季合併營業收入61.3億元，營業利益1.74億元，銷售鋼品24萬噸。

展望2020年，新光鋼鐵將持續強化開發新客戶及太陽能發電、風力發電、新產品，同時持續提升經營體質，亦將平衡環境、社會及公司治理發展之國計發展趨勢納進經營方針，以提升國家經濟貢獻，改善員工及社會之生活品質。