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台達獲2019台灣企業永續獎及全球企業永續獎九項大獎

2019-11-29 10:01經濟日報 記者吳凱中／即時報導

台達榮獲由台灣永續能源研究基金會主辦的《2019台灣企業永續獎》「台灣企業永續綜合績效類-十大永續典範台灣企業獎」等八項大獎，以及《2019全球企業永續獎》的世界級報告書獎。

同時近年來國際趨勢發展，人才與創新日趨備受重視，台達首次申請「創新成長獎-製造業」、「人才發展獎-製造業」即榮獲首獎殊榮。

評審團強調台達在公司經營績效、研發創新成果、財務績效、永續環保議題以及供應鏈管理機制皆表現突出，並在各項國際企業永續評選成績優異，積極響應國際倡議活動並實現承諾。另外台達也獲得「供應鏈管理獎」、「氣候領袖獎-製造業」、「永續水管理獎」、「企業永續報告」電子資訊製造業白金獎、「英文報告書」白金獎等多項大獎。

台達執行長鄭平表示，台達以「環保 節能 愛地球」為經營使命，專注在電力電子核心技術，持續開發更具綠色環保效益的產品及服務，接軌聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），2017年成為台灣第一家、全世界第87家通過科學減碳目標（Science Based Targets, SBT）審核的企業，首年即達成下降16.8%的成果。2018年率先簽署TCFD Supporter，導入氣候相關財務揭露建議書（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD），以實際行動面對氣候變遷的減緩及調適工作。

2018年亦加入國際電動車EV100倡議，成為全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員。台達積極響應國際倡議活動，可落實台達CSR策略，更是具體實現世界級企業公民。

台達2017年通過科學減碳目標倡議組織（SBTi）的審核，提出以2014年為基準年，2025年碳密集度下降56.6%的目標，透過內部致力推動廠區節能1,846個方案，2018年再生能源使用比率提高至22%，再加上購買國際再生能源憑證（International Renewable Energy Certificates, I-RECs），2018年即達成碳密集度下降16.8%的成果，超越原2018年下降16.5%科學減碳目標，充分展現台達減碳的決心。2019年更首度受邀參加紐約氣候週的核心會議，分享轉型低碳運具的行動策略及挑戰。

另外，人才培育是企業永續發展的核心動能，更是企業實踐永續發展的關鍵要素，台達榮獲2018年國家人才發展獎，致力打造頂尖雇主品牌，提供多樣創新的全球人才發展培育制度，打造堅實人才梯隊，協助企業營收持續成長，落實企業社會責任。

除了獲頒《2019台灣企業永續獎及全球企業永續獎》之外，台達在CSR的表現，亦獲得許多國內外的肯定:自2011年起，連續九年入選道瓊永續指數世界指數（The Dow Jones Sustainability™ World Index），其中在2012、2015、2018、2019年更獲選產業領導地位。

台達人資長陳啟禎（右）代表台達獲副總統陳建仁頒贈十大永續典範台灣企業獎座。 圖...
台達人資長陳啟禎（右）代表台達獲副總統陳建仁頒贈十大永續典範台灣企業獎座。 圖／台達電提供
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