巨城周年慶首日開紅盤 人潮帶動業績成長8%

2019-11-28 23:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



全台壓軸Big City周年慶昨28日登場，人氣買氣大爆發首日業績較去年成長8%，客單價亦成長超過7%，整體表現超越預期，總計來客數達14萬人，汽、機車停車數皆近萬輛，逛街購物人潮相當可觀。

高CP值優惠商品組合、多重加碼促銷、回饋率高達28.2%，以及強打週年慶期間刷HAPPY GO Pay點數24倍送、天天抽獨得200張電影票等效應下，成功吸引消費者買單，預估12天將力拼22億業績、年增5%的目標。

僅管天氣轉冷但消費民眾熱情不減，早上10點各入口排隊處已是大排長龍，開店後瞄準每日一物、精選商品下手不手軟，戶外低溫推動美休、女裝等冬衣外套類商品提袋率大增，搭配樓面加碼及各品牌獨家特惠活動成功拉抬整體業績成長逾3成。而生活家居的高價床組及大型家電皆在開店後迅速售出超過30組，整體業績成長逾5成。玩具業種LEGO收藏系列話題十足，成功吸引家庭客群購買，成長近6成表現極佳。重磅美食快閃店限量商品更是開店半小時內完售，詢問度破表的西螺麻糬大王冰上冰至17點已售出千盒超熱銷。