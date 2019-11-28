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巨城周年慶首日開紅盤 人潮帶動業績成長8%

2019-11-28 23:56經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

全台壓軸Big City周年慶昨28日登場，人氣買氣大爆發首日業績較去年成長8%，客單價亦成長超過7%，整體表現超越預期，總計來客數達14萬人，汽、機車停車數皆近萬輛，逛街購物人潮相當可觀。

高CP值優惠商品組合、多重加碼促銷、回饋率高達28.2%，以及強打週年慶期間刷HAPPY GO Pay點數24倍送、天天抽獨得200張電影票等效應下，成功吸引消費者買單，預估12天將力拼22億業績、年增5%的目標。

僅管天氣轉冷但消費民眾熱情不減，早上10點各入口排隊處已是大排長龍，開店後瞄準每日一物、精選商品下手不手軟，戶外低溫推動美休、女裝等冬衣外套類商品提袋率大增，搭配樓面加碼及各品牌獨家特惠活動成功拉抬整體業績成長逾3成。而生活家居的高價床組及大型家電皆在開店後迅速售出超過30組，整體業績成長逾5成。玩具業種LEGO收藏系列話題十足，成功吸引家庭客群購買，成長近6成表現極佳。重磅美食快閃店限量商品更是開店半小時內完售，詢問度破表的西螺麻糬大王冰上冰至17點已售出千盒超熱銷。

首日開紅盤後趁勝追擊，B1 UNIQLO感謝祭即日起至12/4連續7天火力全開消費滿2,000現折200，周年慶期間更是每日提早至10點開始營業。4F青畑九號豆製所11/30有SpeXial成員「Teddy」一日店長活動，將與粉絲們互動零距離。Big City吉祥物阿Mall來店禮大獲好評，首日摺疊保鮮盒兌換熱絡，後五波直傘、收納籃、旅行提袋、大浴巾及保溫（冷）提袋要搶要快。週年慶期間於遠東巨城購物中心當日單筆消費滿2,000元，即可獲得抽獎序號一組，29日下午將抽出首位幸運兒可獨得「200張威秀電影票」，接下來11天滿額抽獎人人有機會，快來Big City週年慶搶好康試手氣。

巨城周年慶首日僅管天氣轉冷但消費民眾熱情不減，早上10點各入口排隊處已是大排長龍...
巨城周年慶首日僅管天氣轉冷但消費民眾熱情不減，早上10點各入口排隊處已是大排長龍，準備搶攻各項優惠。業者／提供
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巨城周年慶首日吸引近14萬人潮，將美食街的座位擠得水洩不通。業者／提供
巨城周年慶首日吸引近14萬人潮，將美食街的座位擠得水洩不通。業者／提供
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