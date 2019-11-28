新竹SOGO周年慶首日業績突破3億 交出成長二位數佳績

2019-11-28 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



新竹SOGO週年慶今 (28日)壓軸開打，受惠天氣轉冷，帶動被胎、大衣類禦寒商品熱銷，近30%的超高回饋率，刺激不少民眾出手購買珠寶、床墊、按摩椅等高單價商品，業者預估首日業績可望突破3億，挑戰10%以上成長。

新竹SOGO店長陳秋芬表示，呼應百貨8週年慶，祭出百貨服飾滿六仟送八百、15大銀行刷卡滿額送禮券，綁定HAPPY GO PAY支付單筆六仟再送1,400點，再加上品牌滿額贈禮，最高回饋率接近30%，吸引不少民眾出手購買高價單品，如床墊、珠寶、鋼琴、冰箱、洗機機等大型家電均十分熱銷。

百貨推出的高回饋率加上政府補助節能家電舊換新專案刺激冰箱、洗衣機等高單價大型家電熱銷，業者統計，首日光是冰箱、洗衣機預估售出百台以上、按摩椅也熱銷近70台；近日主婦界熱烈討論的話題家電氣炸鍋也熱銷超過100台；精品級機能家電品牌DYSON 單日預估創下400萬營收，熱銷品項有吹風機、TP 06二合一涼暖空氣清淨氣流倍增器及V11吸塵器。

姊姊妹妹在週年慶必囤的化妝品，新竹SOGO估算光是特惠組就備貨超過8萬組，今年業者挑戰電商優惠，折扣最低下殺1.1折! 各品牌經典明星商品帶頭衝買氣，首日熱銷單品有資生堂百優精純乳霜售出上千瓶、紅妍肌活露800瓶、IPSA美膚微整機能液熱銷700瓶、蘭蔻超淨化基因賦活露售出700瓶、雅詩蘭黛特潤超導修護露賣出600瓶、SKII青春露賣出700瓶，業者初估，光是化妝品單日就能衝出8,500萬營收!

深獲學生及科技人喜愛的運動休閒服飾也有二成以上成長，業者表示球鞋熱銷超過1,200雙，大學T熱銷二千件，NIKE、ADIDAS二大運動旗艦品牌互拚優惠，NIKE推出服飾三件5折起、襪子12雙990元；ADIDAS 則推出包、袋、襪等配件390元起，民眾不妨趁機搶便宜!