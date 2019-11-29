亞洲最大GCSF論壇 提升永續競爭力

2019-11-29 01:15 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



全球企業永續論壇昨在圓山飯店召開，並舉行「GCSA暨TCSA」聯合頒獎典禮，副總統陳建仁出席致詞。記者林伯東／攝影 分享 facebook

亞洲最大的「第二屆ＧＣＳＦ全球企業永續論壇」昨天在台北圓山大飯店召開，副總統陳建仁表示，強烈感受到台灣企業致力永續發展的決心，也欣喜企業將落實社會責任視為強化永續競爭力的一環，透過ＥＳＧ（環境、社會與公司治理）績效與ＣＳＲ（企業社會責任）報告品質不斷提升，台灣企業同時將SDGs（聯合國永續發展目標）融入核心決策與經營方向，從近年多項國際評比的優異表現即可印證。

全球企業永續論壇，工商協進會理事長林伯豐致詞。記者林伯東／攝影 分享 facebook

由台灣永續能源研究基金會主辦的「ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」，今年參獎企業家數共一七七家，年總營業額與國內ＧＤＰ比值約百分之一一二，顯示台灣企業社會責任意識日漸強化。除陳建仁外，立法院院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、工商協進會理事長林伯豐均出席論壇活動。

全球企業永續論壇，主席簡又新致詞。記者林伯東／攝影 分享 facebook

論壇主席簡又新表示，本次年度永續盛典就聯合國永續發展目標（SDGs）十七項目標，邀集全球十餘國，廿多位國外講座貴賓，辦理專題演講、研討會、工作坊及公民咖啡館等多元形式的論壇分場。論壇系列匯集全球趨勢議題，連結全球各界的學術研究脈絡、最新趨勢，並與國際社會進行交流。

「工商協進會鼓勵企業以商業行為積極致力SDGs，」林伯豐說，企業作為經濟的樞紐，是讓世界達成永續發展的核心角色，應把SDGs納入發展策略，創新並擬定永續解決方案、開發永續市場、商品及服務，為消費者提供多樣性選擇，並據以擘畫企業的發展方向。

本次論壇同場舉行「ＧＣＳＡ全球企業永續獎」暨「ＴＣＳＡ台灣企業永續獎」聯合頒獎典禮。獎項包含「全球企業永續傑出人物獎」、「全球企業永續報告獎」、「台灣十大永續典範企業獎」、「台灣永續典範外商企業獎」及「台灣企業永續傑出人物獎」等獎項。