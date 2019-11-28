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京華城辦熄燈儀式 創辦人沈慶京淚崩說「對不起」

2019-11-28 21:30經濟日報 經濟日報 黃靖文邱力行／台北即時報導

京華城即將在11月30日熄燈，特別選在28日感恩節舉辦熄燈儀式，京華城創辦人、威京集團主席沈慶京親自出席致詞，受訪時談起員工，整場儀式都保持鎮定的沈慶京忍不住淚崩，哽咽說：「從不叫同仁是員工，他們永遠是我的同仁，是我的戰友。」陪著台北人18年的京華城招牌球體建築，也將走入歷史！

京華城沈慶京感恩節

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