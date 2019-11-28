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子公司表現升溫 網家樂觀看2020年

2019-11-28 20:04經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

網路家庭（8044）今年轉虧為盈，前三季稅後純益1.29億元，每股純益（EPS）1.1元，其中C2C平台露天拍賣及商店街，扮演重要成長引擎。網家策略長曾薰儀今（28）日代表公司出席櫃買中心業績發表會，直言「C2C很大也很重要」，網家日前在雙11購物節，檔期成交額達151億元，其中就有超過50%來自C2C平台。

露天今年引進美國eBay及日本樂天商品，目前已有7,000萬件跨境商品在站上上架，全站總物件數來到4億件；靠新成長動能帶動下，今年獲利優於母公司。曾薰儀表示，平台上會賣很多特別的東西，比如大量汽車零件、二手車、電子零件、建材等，都不是PChome會賣的商品，也找不到其他平台在賣，這些過去大家都比較忽略。

曾薰儀指出，跨境交易現在有健康的成長動能，明年露天跟eBay會持續合作，接下來計畫開發澳洲和加拿大商品，東南亞物件也會進來，跨境商品比例會逐漸提高。

此外，露天過去兩年耕耘AI（人工智慧）應用，包括分眾精準行銷、分類推薦、AI廣告投放機器人等，現正逐步收割成果，今年第三季AI相關收入占露天營收20%。曾薰儀指出，露天將扮演集團AI重要引擎，明年AI走入商業化，會有更多分眾或有關AI轉換、精準行銷的工具，另也會提供給賣家數據資料庫。

商店街部分，在電商補貼戰暫時落幕後，營運開始回溫。曾薰儀預期，商店街可望在明年上半年損益兩平，對其整體狀況樂觀。他也說，「商店街是網家最有價值的部分」，原因是裡面有眾多商家，潛在許多金融機會，這是全台電商少有的。明年露天跟商店街會有更多合作，比如共同行銷、相互導流、會員推薦等。

至於B2C本業，PChome站上主打3C產品，營收占比達71%，外界對其毛利率產生顧慮。不過，曾薰儀認為，目前的毛利率是健康的結構，包括家電、手機等，未來有非常長且大的成長動能。他舉例，家電聯網產品越來越普及，未來會有大量用戶出現既有家電換機需求，新型態家電品牌第一不會先走線下，會走線上，3C類別營業額可望持續放大。

子公司表現逐漸回溫，B2C業務持續成長，倉庫營運效率、物流配送等能力強化，加上PChome旅遊、獨家商品開發等布局助攻，網家對明年抱持樂觀態度，過去各公司相互獨立運作，2020年各事業群會有更多連結，也會跟外部整合。法人表示，網家整體毛利率平穩，趨勢是逐季向上，明年無論毛利結構、子公司獲利能力，可以有比較樂觀的期待。

網家策略長曾薰儀出席櫃買中心業績發表會，分享網家營運狀況及2020年展望。記者蔡...
網家策略長曾薰儀出席櫃買中心業績發表會，分享網家營運狀況及2020年展望。記者蔡銘仁／攝影
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