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晶華聖誕點燈 董座潘思亮示警服務業人力危機

2019-11-28 20:00經濟日報 記者黃文奇／即時報導

晶華酒店今（28）日舉行聖誕點燈儀式，董事長潘思亮在點燈後受訪時表示，台灣服務業人才荒的危機已經出現，政府若再不拿出解決辦法，則短時間內台灣恐會走上日本的老路，因招不到適合的員工而出現企業倒閉潮。

晶華酒店今日舉行聖誕點燈儀式，由潘思亮與其夫人蔣一惠共同主持，出席者包括受邀來台的各國米其林星級餐廳主廚、晶華酒店集團董事總經理吳偉正。

潘思亮表示，台灣因少子化、封閉的勞工政策等因素，導致服務業的人力危機已經出現，他呼籲政府應該儘速找出解決方案。他指出，日本因為勞工問題危機，導致不少企業因找不到員工而倒閉，台灣恐步上日本的後塵。

對於服務業人力危機，潘思亮分析，少子化的問題是一個關鍵，而少子化背後的成因，根源在服務人力短缺。他指出，台灣正邁入老齡化的階段，年輕人要照顧老的又要工作，自然就無力照顧小的，當然不敢生育。

潘思亮說，若政府能開放引入外籍幫傭，協助台灣社會照顧老、小，年輕人有餘裕出外工作，這樣一來除了能釋出台灣青壯人力，也能讓婚後的婦女無後顧之憂進入職場。

潘思亮強調，服務業人力危機問題嚴峻，若背後成因不解決，則台灣不免走向日本的老路，幾年內恐有企業因爲招不到勞工而倒閉，而且這個問題已經出現。

至於晶華酒店集團的營運，潘思亮說，今年比去年好，明年則會比今年好。台灣現因美中貿易戰等因素而受惠，許多台商回流，台灣未來幾年的景氣，可望是亞洲四小龍中最好的，對前景樂觀期待。

不過他仍強調，景氣好、公司營運好，但人力危機若不解決，即使做得好的企業，仍有倒閉的風險，這是政府應該正視的問題所在。

晶華酒店董事長潘思亮主持聖誕點燈儀式。記者黃文奇／攝影
晶華酒店董事長潘思亮主持聖誕點燈儀式。記者黃文奇／攝影
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晶華酒店董事長潘思亮（右）伉儷（夫人蔣一惠）共同出席聖誕點燈儀式。記者黃文奇／攝...
晶華酒店董事長潘思亮（右）伉儷（夫人蔣一惠）共同出席聖誕點燈儀式。記者黃文奇／攝影
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晶華酒店28日舉行聖誕點燈儀式，由歐洲學校小朋友獻唱聖誕歌曲。記者黃文奇／攝影
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潘思亮晶華少子化

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