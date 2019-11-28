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竹科管理局 獲2019台灣企業永續報告白金獎

2019-11-28 18:15經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

科技部新竹科學工業園區管理局於今（28）日獲台灣永續能源研究基金會主辦「2019第12屆 TCSA台灣企業永續獎」，企業永續報告類—第2類政府、NGO產業別白金獎，竹科管理局由組長廖宗政上台代表受獎，與國內外產、官、學、研等千位嘉賓共享榮耀。

竹科管理局自2011年發行第一本CSR報告書迄今，持續與利害關係人分享該局於經濟、環境和社會各方面的承諾與努力成果。管理局也以用心經營的成果回應聯合國永續發展目標，與全球永續發展一同努力。歷年來竹科管理局CSR報告書皆獲得TCSA台灣企業永續相關獎項，今年度更摘下該類別最高榮譽的白金獎，充分顯現對該局長期以來致力推動經濟、環境及社會業責任的高度肯定，並對未來持續推動永續發展注入一股強心針。

竹科管理局經歷39年的發展，與六大科學園區約500家廠商，帶動區域經濟發展與地方繁榮，同時也驅動國內主要產業上、中、下游緊密完整的群聚效應，促使我國躍升為全球矚目的ICT高科技產業重鎮。

為了推動產業升級轉型，打造創新創業投資環境，竹科管理局強化交通建設、水電供應、職安環保等服務，建構高效能產業發展服務。此外，以園區為創新創業核心基地，推動人才培訓計畫及科學工業園區研發精進產學合作計畫，培養高階暨跨領域人才及協助園區廠商投入具市場潛力價值之技術產品開發。

在產業發展與經濟成長的同時，竹科管理局更注重環境永續面向，包含在新進駐之園區產業，將以引進低污染與低耗能之產業為主，並攜手既有園區廠商配合國家溫室氣體及環保政策，推動溫室氣體減量、節水與水回收、循環經濟及綠建築等。2018年新竹科學園區廢棄物再利用率高達89.3%，針對園區半導體及光電業等用水較大之產業，製程用水回收率亦達85%以上，逐步達成資源循環產業共生的目標。

新竹科學園區約有15萬從業人員，為緩解交通問題，竹科管理局建置路況即時資訊、智慧停車系統、車道調撥措施、道路平整、巡迴巴士、Youbike等，以供駕駛不同道路路況、園區各停車場車位訊息、安全優質的上班道路及多元的交通服務。此外，為了增進從業人員間感情，規劃多項體育競賽、藝文表演及休閒活動等，管理局舉辦之兒童戲劇演出，更是大家每年引頸期待的活動。

未來竹科管理局將持續推動「推動產業創新」、「優化智能環境」、「驅動跨域跨界」三大施政方向，與園區廠商齊力，精進硬體產業聚落優勢並結合軟體應用跨域發展，打造竹科成為符合全球高科技產業發展潮流的新世代園區。

竹科管理局獲2019 TCSA台灣企業永續報告白金獎，由立法院蘇嘉全院長頒獎（左...
竹科管理局獲2019 TCSA台灣企業永續報告白金獎，由立法院蘇嘉全院長頒獎（左），廖宗政組長（右）代表受獎。圖／竹科管理局提供
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2019年第12屆台灣企業永續獎獲獎企業合影。圖／竹科管理局提供
2019年第12屆台灣企業永續獎獲獎企業合影。圖／竹科管理局提供
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