長榮航 獲台灣企業永續獎報告類第一類白金獎肯定

2019-11-28 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



長榮航空日前在台灣企業永續學院主辦的「2019年第12屆TCSA台灣企業永續獎」企業永續報告類獎項，榮獲第一類白金獎肯定，該學院今（28）日於圓山大飯店舉辦隆重的頒獎儀式，長榮航空由企劃室副總經理廖至維前往領獎。

長榮航空表示，自2014開始每年均發行企業社會責任報告書，揭露飛航安全、優質服務、友善職場、環境保護、社會共融、公司治理等相關領域具體作為及成效，其透明、公開的資訊，除了增進社會大眾及投資人對長榮航空的信賴，也充分展現公司永續經營的決心與目標。

TCSA台灣企業永續獎總召集人簡又新說，報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向資訊豐富並與 SDGs連結，獲獎企業均為透明的好公司，並深獲利害關係人及員工的信任，係邁向企業永續發展最重要的基石，非常欣見台灣企業透過TCSA平台來展現企業永續力，這屆邀請373位志工評審與115位知名專家學者，合計488位的龐大評審團共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明。本次獲獎企業勢必再度成為投資機構及大學新鮮人求職首選。

長榮航空設有企業社會責任委員會，每年皆會編撰企業社會責任報告書，揭露利害關係人對長榮航空在飛行安全、優質服務、友善職場、環境保護、社會共融、公司治理、重大性分析等相關議題。該報告書內容由各部、室提供及編撰後，再經委員會逐一檢視，並通過第三公正單位台灣檢驗科技公司查核，符合GRI Standards核心依循與AA1000 AS2008 TYPE Ⅱ高度保證等級的標準。