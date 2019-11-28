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冷雨中京華城逐層熄燈 創辦人沈慶京為18年的夢哭泣

京華城辦熄燈儀式 小沈談到員工激動哽咽：是永遠戰友

2019-11-28 18:08經濟日報 記者何秀玲／即時報導

京華城將在11月30日正式熄燈，28日京華城舉辦感恩熄燈儀式，京華城創辦人、威京...
京華城將在11月30日正式熄燈，28日京華城舉辦感恩熄燈儀式，京華城創辦人、威京集團主席沈慶京談到員工未來走向，哽咽表示「他們是我永遠的同事和戰友」，他會協助符合年資的同仁退休，並讓適合員工轉職到集團內工作。記者何秀玲／攝影
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京華城將在11月30日正式熄燈，28日舉辦感恩熄燈儀式，除了京華城創辦人、威京集團主席沈慶京之外，銀行團以及沈慶京的好友，宏仁集團總裁王文洋、以及前台北市長黃大洲等人都親自出席。談到未來京華城員工的去留問題，沈慶京忽然哽咽激動表示，他27歲創業至今，從未叫這些同仁是員工，「他們是我永遠的同事和戰友」，他會協助符合年資的同仁退休，並讓適合員工轉職到總部工作。

他說，基於對全體股東、聯貸銀行團的責任與道義，京華城從去年12月開始進行國際標售，至今年9月第4次標售時出現競標，而且由中石化的子公司鼎越開發得標，未來鼎越開發將順應亞洲新局勢全力投入頂級商辦開發計畫。

京華城將於11月30日結束營業，今天舉辦感恩熄燈儀式，他説，自己是在無奈與悲傷的心情在這裡向大家坦承說明，京華城是他在青少年時期最重要理想的幻滅，但也是另一個理想的開始，頂級商辦預計2022年完工，相信完工後可提供超過上萬個上班族上班方便的場所，仍然能回饋附近商圈的繁榮，也為台北市帶來新的商辦地標建築，服務國內外企業。

談到未來京華城的員工走向，京華城副總經理阮信囊表示，京華城有126位員工，在去年京華城準備國際標售時，主席沈慶京就有想到，同仁未來的方向發展；威京集團也將所有職缺全部提供出來，讓有興趣的員工來應徵，有幾位會到威京上班，人選已經敲定。

另外京華城也有參加百貨同業聯誼會，與同行都有交流，會將員工的資訊給同業參考，未來說不定有聘用機會。

今年9月25日京華城標售出去，就有向勞工局報備，126位員工將資遣110位，剩下16位留守京華城，處理後續工作。

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