新竹豐邑喜來登聖誕公益活動 為偏鄉學童募二手相機

2019-11-28 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



透過手機隨手拍攝照片、記錄生活點滴，已成為現代人習慣的影像記錄方式。擱置許久的舊相機，若能透過捐物交換，讓資源缺乏的偏鄉也能看見鏡頭裡的精采視界。新竹豐邑喜來登聖誕公益活動邁向第九年，規劃第2屆「用EYE看世界」公益活動，透過「Wonder Foto Day」台灣最大攝影博覽會共同主辦，協辦單位「世界和平會」合作之下，為「秀巒國小」募集二手相機、安排攝影教學，讓尖石孩童記錄山巒裡的動人故事。

「用EYE看世界」聖誕公益活動的第一階段「二手相機募集」，即日日起至2020年1月17日止，邀請民眾將拍攝、錄影功能正常的「數位相機」與相機配件寄至新竹喜來登，並完成填寫線上募集單(表單網址：reurl.cc/Va08en)；匯集的二手相機將送往尖石鄉「秀巒國小」，由新銳攝影師「阮璽」擔任攝影教學指導，在秀巒國小明年度的新學期中舉辦七堂的攝影教學課程，教導小朋友打開五感體驗，透過相機鏡頭捕捉山巒間、家鄉裡的生活足跡，記錄尖石的美好記憶。