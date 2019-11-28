京華城舉行感恩熄燈儀式 沈慶京：請大家接受我的道歉

2019-11-28 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



京華城18年前獨步全球的球體購物空間，將在11月30日結束營業後，改為闢建頂級商辦，屆時特色球體主建物將會被打掉，走入大家的回憶裡。 圖／京華城提供 分享 facebook 虧損長達18年的京華城，11月30日將結束營業，今（28）日傍晚舉行「感恩熄燈儀式」，創辦人沈慶京親自現身，邀民眾在最終營業日前，再到京華城走走逛逛，館內4樓的香榭方場也正舉行「京華城時光迴廊」特展，展出京華城開幕至今的歷史紀錄與精采活動照片，一幅幅的珍貴畫面重現大眾眼前。

沈慶京表示，由於今日是感恩節，所以特別選在這天舉辦京華城感恩熄燈儀式。沈慶京也首度感性透露，當年創辦京華城的原因，是因為他在兒童與青少年時期都找不到一個可以安全玩樂的地方，所以啟發他想讓兒童與青少年可以安全玩樂，就算天候不佳也老少咸宜，而且市民可以購物方便的理想。

沈慶京還娓娓道出，京華城在開發過程被延宕15年終於開幕。回想18年前的2001年11月23日開幕當天，雖有50萬入場人數的榮景，但當時他便已警覺垂直電梯數量不夠會造成消費者上下樓不方便，加上穿透性不足影響消費者找不到店家，而當時的他便已驚覺「麻煩大了」。

沈慶京說，雖在2008年就明確知道不堪負擔而決定標售，但拖到2018年柯市府團隊進入實質調查確認容積率560%才得到平反，18年來，若連折舊算進去，總共賠掉130億元，光現金就賠掉超過60億元。

沈慶京也感傷的說，實在對不起投資京華城的直接間接129萬股東，「請大家接受我的道歉」。

而18年前獨步全球的球體購物空間，也確定將在11月30日結束營業後，改為闢建頂級商辦，屆時特色球體主建物將會被打掉。沈慶京表示，頂級商辦預計2022年完工，完工後可提供超過上萬個上班族的工作場所，增加附近商圈的繁榮，也為台北市帶來新的商辦地標建築，服務國內外企業。

營業進入最後倒數的京華城，除了館內正在進行的封館最後出清，所有商品全面1折起的優惠外，為了讓京華城能夠熱熱鬧鬧、開開心心和大家說再見，11月30日當天還將推出萬元購物金幸運抽及惜別音樂饗宴。

11月30日上午11時將發放前300名入館消費者號碼牌，預計下午2時現場抽出30位幸運消費者，最大獎是1萬元商品券。而在打烊前10分鐘（21:20），京華城員工也將於1F京華廣場前閉店送客，感謝所有消費者18年來的支持與愛護，互道珍重再見。