臺大管理碩士學分班、碩士在職學位學程 招生說明會熱烈報名中

2019-11-28 17:15 文／ 台灣大學進修推廣學院 提供



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職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時增加自己對企業的價值，人生的目標！臺大進修推廣學院開辦管理碩士學分班，以及「事業經營」、「事業經營法務」、「生物科技管理」三個碩士在職學位學程，上述班程招生說明會現正熱烈受理報名中，您絕不能錯過！

臺大進修推廣學院「管理碩士學分班」以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，進行紮實的訓練，修畢24學分即可結業。該班程可依個人之現況考量選讀實體課或網路課，並強調推動班程經營與學員社團，期能厚實與拓展人脈。此外，每學期敦邀政經領袖舉辦專題講座，以及企業參訪活動，學習結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。

臺大進修推廣學院最新一期的「管理碩士學分班」已開始受理報名，108年12月12日前報名可享優惠(免預修課程費)，109年1月2日報名截止，有心學習者務請把握優惠期限前完成報名。為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。想進一步了解本課程，請報名參加108年12月8日上午10：30或108年12月26日晚上19：00的招生說明會。

臺大進修推廣學院自104年首次於竹北校區開辦「事業經營碩士在職學位學程(PMBA)」，續於105年再開辦「事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)」，106年另新開辦「生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM)」。上該三個碩士學位班，旨在提供社會菁英在職進修管道，成為專業與實務並重的管理專才，並協助企業培養具備經營管理全方位人才，提升企業與產業價值，協助產學界整體發展與國家整體競爭力。

臺大進修推廣學院指出，PMBA (Professional Master’s Program in Business Administration)以結合理論與實務應用為導向，聘請臺大管理學院的專業師資授課，協助企業培養具備經營管理之全方位人才。而PMLBA（Professional Master's Program of Law in Business Administration）則結合管理與法律兩項專業，由臺大管理學院與法律學院師資授課，藉以培養管理與法務兼備的人才。PMBM(Professional Master's Program of Biotechnology Management)則是結合管理、醫藥、生技等多項專業，由臺大管理學院、醫學院、生命科學院等師資授課，培養兼具生技醫藥與管理兼備的人才。以上三個碩士在職學位班規劃需修畢36學分並完成論文通過者，即可畢業並授予國立臺灣大學碩士學位。

臺大碩士在職學位學程將於109年2月21日至3月12日受理報名，為提供各界瞭解該學程特色，臺大進修推廣學院於109年1月5日下午13：30在台北、2月16日下午13：30在新竹分別舉辦招生說明會，請有意報考者務必把握機會報名參加！

上述班程之相關訊息歡迎點選臺大進修推廣學院官網連結或致電 (02)2362-0502 洽詢。