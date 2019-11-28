新東陽邀音樂家齊聚松機 與分享旅客聖誕火雞肉捲餅

2019-11-28 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



感恩節為西方重要節日之一，為讓民眾體驗這特殊節慶氛圍，新東陽於感恩節（28）當日在台北國際航空站（松山機場）國際航廈一樓大廳舉辦「Love‧愛飛翔」感恩音樂會，現場並準備新東陽的感恩節料理－火雞肉捲餅，與機場旅客和附近民眾一起歡度感恩節。

新東陽表示，今日邀請了多位菁英音樂家齊聚一堂，包括「五藝室內樂集」執行策劃人暨鋼琴家－郭翔豪、旅美二胡演奏家－江嘉瑞、 紐澤西州立大學音樂藝術博士暨小提琴家－羅景鴻等六位，為民眾帶來多首名曲演奏，讓旅客們享用美食時，還能伴隨著溫馨樂聲一同共度感恩節。

新東陽說，在西方感恩節這天，大家會齊聚品嚐火雞料理並表達感恩之情，新東陽銷售火雞餐多年，這次應節特別準備火雞肉捲餅與三明治，將美味多汁的火雞肉，搭配新鮮生菜再淋上獨門醬料，包裹於Q彈的墨西哥餅皮中，三種層次不同美味同時在口中呈現，現場品嚐過的民眾都讚不絕口、十分喜愛，也讓熙攘往來的旅客在可口美食跟美妙樂音中歡度佳節。

現場除了美味佳餚外，由菁英音樂家們帶來的「Love‧愛飛翔」感恩音樂會也帶給民眾豐富的聽覺饗宴。這次新東陽共邀請六位音樂家，分別是郭翔豪（鋼琴）、江嘉瑞（二胡）、羅景鴻（小提琴）、陳俞文（小提琴）、袁繹晴（中提琴）及蕭聿倩（大提琴），為大家帶來一場中西合併的絕妙音樂盛宴，由五種不同樂器流暢和諧演奏出多首感心動耳的樂曲，讓現場民眾聽得意猶未盡，最後也加碼演奏安可曲「A. Piazzolla: Libertango」，活潑生動的音符環繞其中，為演奏會畫下記憶深刻的完美句點。