親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

新東陽邀音樂家齊聚松機 與分享旅客聖誕火雞肉捲餅

2019-11-28 16:46經濟日報 記者楊文琪／即時報導

感恩節為西方重要節日之一，為讓民眾體驗這特殊節慶氛圍，新東陽於感恩節（28）當日在台北國際航空站（松山機場）國際航廈一樓大廳舉辦「Love‧愛飛翔」感恩音樂會，現場並準備新東陽的感恩節料理－火雞肉捲餅，與機場旅客和附近民眾一起歡度感恩節。

新東陽表示，今日邀請了多位菁英音樂家齊聚一堂，包括「五藝室內樂集」執行策劃人暨鋼琴家－郭翔豪、旅美二胡演奏家－江嘉瑞、 紐澤西州立大學音樂藝術博士暨小提琴家－羅景鴻等六位，為民眾帶來多首名曲演奏，讓旅客們享用美食時，還能伴隨著溫馨樂聲一同共度感恩節。

新東陽說，在西方感恩節這天，大家會齊聚品嚐火雞料理並表達感恩之情，新東陽銷售火雞餐多年，這次應節特別準備火雞肉捲餅與三明治，將美味多汁的火雞肉，搭配新鮮生菜再淋上獨門醬料，包裹於Q彈的墨西哥餅皮中，三種層次不同美味同時在口中呈現，現場品嚐過的民眾都讚不絕口、十分喜愛，也讓熙攘往來的旅客在可口美食跟美妙樂音中歡度佳節。

現場除了美味佳餚外，由菁英音樂家們帶來的「Love‧愛飛翔」感恩音樂會也帶給民眾豐富的聽覺饗宴。這次新東陽共邀請六位音樂家，分別是郭翔豪（鋼琴）、江嘉瑞（二胡）、羅景鴻（小提琴）、陳俞文（小提琴）、袁繹晴（中提琴）及蕭聿倩（大提琴），為大家帶來一場中西合併的絕妙音樂盛宴，由五種不同樂器流暢和諧演奏出多首感心動耳的樂曲，讓現場民眾聽得意猶未盡，最後也加碼演奏安可曲「A. Piazzolla: Libertango」，活潑生動的音符環繞其中，為演奏會畫下記憶深刻的完美句點。

據指出，新東陽於2016年11月取得台北國際航空站第一航廈管制區外的商場經營權，2018年6月松山機場第一航廈管制區外的商場全面完工，以嶄新面貌迎接旅客，為了讓民眾可以享受音樂盛宴，每個月都會舉辦一場小型音樂會，吸引不少旅客和機場附近民眾前來聆聽，而每月一次的音樂會，也已成為松山機場另一個吸引民眾的亮點。

新東陽於感恩節（28）當日在台北國際航空站（松山機場）國際航廈一樓大廳舉辦「Lo...
新東陽於感恩節（28）當日在台北國際航空站（松山機場）國際航廈一樓大廳舉辦「Love‧愛飛翔」感恩音樂會。記者楊文琪／攝影
分享

松山機場感恩節

相關新聞

豪宅回溫了？高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:43

你喝的咖啡真有麼貴嗎？進口豆1公斤不到5美元

2019-11-28 15:16

台灣精品金銀質獎揭曉 展出產品助開拓國際市場

2019-11-28 14:47

指尖經濟成顯學 HAPPY GO調查：外送、生鮮成長最快

2019-11-28 14:47

立榮酷企鵝機 花東跨年迎曙光

2019-11-28 14:47

迎接2020年 立榮航空推曙光班機

2019-11-28 14:20

京華城今舉行「感恩熄燈儀式」 沈慶京將出席致辭

2019-11-28 14:19

華航攻航空維修市場 與漢翔簽合作意向書

2019-11-28 14:16

R5G傳播成長飛速 澳紐星韓比我更快

2019-11-28 14:07

藥廠老闆歲末寒冬送暖 肢體障礙者：足感心A

2019-11-28 13:03

佰研轉投資邁高生技 瞄準植物新藥市場

2019-11-28 12:56

接棒雙11 特力、富邦媒搶「黑色星期五」購物節商機

2019-11-28 11:33

名人書房／黃惠敏 驅動員工自我超越

2019-11-28 05:14

創新論壇／徐旭東：企業數位化 當5G早鳥

2019-11-28 01:00

創新論壇／沈榮津：產業轉型 催生5G生態系

2019-11-28 00:58

創新論壇／唐鳳：社會創新 助力更大

2019-11-28 00:58

創新論壇／朱志洋：未來工廠 全球聚焦

2019-11-28 00:57

創新論壇／陳瑞杰：健康照護 啟動變革

2019-11-28 00:57

創新論壇／葉榮廷：新零售業 要跨領域碰撞

2019-11-28 00:56

創新論壇／李中旺：台廠領頭 百年難得機遇

2019-11-28 00:56

創新論壇／李裕泰：首波進化 無線取代有線

2019-11-28 00:56

福懋油經營權大戰 兩派互槓

2019-11-28 00:32

福懋油一獨董請辭 暫不改選

2019-11-28 00:30

台灣精品獎 新創秀實力

2019-11-28 00:29

HAPPY GO 搶攻指尖經濟

2019-11-28 00:29

投資展望論壇／陶冬剖析全球經濟新形勢

2019-11-28 00:05

公司治理論壇／財務揭露 股東保障基礎

2019-11-28 00:01

公司治理論壇／商業判斷法則 決策新觀念

2019-11-28 00:00

公司治理論壇／美式學理 學者解析

2019-11-28 00:00

數位行銷／維繫老顧客的重要性

2019-11-27 23:27

業務最前線／服務創新 就在細節裡

2019-11-27 23:27

連鎖效應／連鎖複製五階段

2019-11-27 23:27

創新論壇／井琪：AIoT垂直應用 電信新藍海

2019-11-27 23:07

創新論壇／劉明達：跨業結盟 奏出美妙樂章

2019-11-27 23:04

創新論壇／遠傳重金投資5G 拚兩年後回收

2019-11-27 23:03

大魯閣：與子公司大魯閣商場合併 基準日明年3月1日

2019-11-27 18:45

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

伴台北人走過18年 京華城30日正式走入歷史

2019-11-27 15:10

打造「電商首都」 新北市推電商二代接班計畫

2019-11-27 13:45
看更多

熱門文章

李佳芬啟示錄 不到3年賺1千8百萬要繳多少稅？

2019-11-28 00:13

新AirPods產量翻倍 追單台廠

2019-11-28 00:36

不動產傳承 三途徑比一比

2019-11-27 22:45

降價仍賣不出 明日博17戶豪宅標售四度槓龜

2019-11-27 19:24

AirPods Pro擁三大優勢…熱銷主因

2019-11-28 00:37

華映30日再資遣1900人 桃園市政府射3箭護勞工權益

2019-11-28 10:58

富邦600億元中國投資有問題？富邦：偏頗報導非事實

2019-11-27 20:03

感恩節這家科技公司老董請吃500份炸雞 背後有暖故事

2019-11-28 13:32

勞保年金請領明年調高到62歲 勞動部：不是新規定

2019-11-28 11:18

紅利沒了！停車七天變五天 明年信用卡福利縮水

2019-11-28 14:43

60歲前退休 至少須準備逾870萬

2019-11-27 23:59

福懋油經營權大戰 兩派互槓

2019-11-28 00:32

晴天儲糧 金管會准富邦人壽增提外匯準備金30億元

2019-11-27 20:53

印尼假國王疑吸金100億美金？何景榮、許添財互摃

2019-11-28 14:59

CIP風電國產化 跨出大步

2019-11-27 23:51

面板報價 明年有望反彈

2019-11-28 00:29

MCU廠新唐28日停牌 外界猜可能併購以壯大規模

2019-11-27 19:21

誠美材引進新策略夥伴 擱置弘灣資本增資案

2019-11-27 22:03

台積與東大結盟 催動研發

2019-11-28 00:29

14次流標 龍邦集團18.56億標下東華高爾夫球場

2019-11-27 21:58

長照扣除額明年報稅適用 該備齊哪些文件一次看

2019-11-28 12:47

中信銀動見2020 四招贏戰

2019-11-27 23:59

這些信用卡 明年福利縮水了

2019-11-28 14:14

半導體整併 新唐吃松下

2019-11-28 14:11

富邦金大陸投資 未踩雷

2019-11-27 23:54

中市翻舊公文 嗆環署燃煤規定自打臉

2019-11-28 00:07

選前再撒幣？中小企業投資貸款 加碼至千億

2019-11-28 00:15

你喝的咖啡真有麼貴嗎？進口豆1公斤不到5美元

2019-11-28 15:16

大魯閣：與子公司大魯閣商場合併 基準日明年3月1日

2019-11-27 18:45

中火爭議…韓國瑜批政府麻木不仁 經濟部反擊

2019-11-28 00:02

萬年流當品賣掉了！龍邦砸18.5億拿下東華高爾夫球場

2019-11-27 22:24

群創5.99吋超窄下邊框全屏手機 獲金質獎肯定

2019-11-27 19:29

新唐併購Panasonic旗下半導體事業 取得技術與通路

2019-11-28 15:52

智冠子公司包袱減 新遊戲衝營運動能

2019-11-27 21:48

京華城今舉行「感恩熄燈儀式」 沈慶京將出席致辭

2019-11-28 14:19

創新論壇／徐旭東：企業數位化 當5G早鳥

2019-11-28 01:00

銀行增設外幣ATM 衝業績

2019-11-27 23:54

上銀「諧波減速機」打破日本壟斷 獲台灣精品獎

2019-11-28 09:33

Uber違法短程載客下月起最高罰9萬元

2019-11-27 22:45

受惠5G與轉單效應 萬泰科明年營收成長20%

2019-11-27 19:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top