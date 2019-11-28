中華郵政打造i郵箱公益平台 照顧弱勢兒童活動提前完成

2019-11-28 16:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



為落實社會關懷，中華郵政公司運用「i郵箱」24小時隨時寄件的便利性，於今年10月2日至12月10日舉辦「i郵箱點亮弱勢兒童心願」公益活動，在民眾踴躍認捐下，已提前圓滿結束，透過「i郵箱」便捷的自助寄件服務，將溫暖傳遞至需要的角落。

這次的公益活動募集，計有1,065位偏鄉弱勢兒童達成心願，藉由「i郵箱」遞送途徑，讓學童在年節前圓夢，參與的社團法人中華愛悅公益慈善發展協會、台灣愛希望兒童關懷發展協會、財團法人台北市緣兒童慈善基金會、勵馨社會福利事業基金會及第一社會福利基金會等公益團體，對中華郵政公司藉由「i郵箱」平台舉辦公益活動，凝聚社會關懷，表達肯定，學童也親繪卡片，表達感謝。

中華郵政公司表示，這次結合「i郵箱」辦理公益活動深獲認同，特別感謝各界共襄盛舉，未來將持續擴增「i郵箱」服務據點及創新功能，並善用企業資源，讓服務與需求串連，將「i郵箱」打造為兼具公益服務之平台，發揮企業服務功能與社會責任。

據指出，中華郵政積極在各地郵局、學校、社區及捷運等人潮密集處布建「i郵箱」，據點已突破1,000座，於測試完成後陸續上線，朝「物流ATM」目標邁進，預計今年底前將達2,000座，提供民眾更多元且便捷的智慧物流服務。