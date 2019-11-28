台灣企業永續獎 大同連續七年獲得

2019-11-28 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



大同（2371）今（28）日獲得財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「2019 TCSA台灣企業永續獎企業永續報告類－傳統製造業銅獎」，這已經是大同連續第七年獲得殊榮。

大同以創新科技將環保、創能、節能、高效等設計理念，應用在各種優質產品，系統與服務中，在行銷上致力推廣綠色消費，今年亦獲得環保署頒發「長期支持環保標章績優單位」。

大同訊電，大同的3C通路，其高雄華夏門市以及台中東海展示中心，最近也獲得環保署頒發3C及家電產品類「107年度績優綠色商店」的肯定。

大同永旭是大同集團負責建置及維運太陽能系統的全資子公司，其專業之管理能力也榮獲國際專案管理學會台灣分會所頒「2019年國際專案管理標竿企業獎優選」的肯定。

大同表示，結合集團公司為推廣再生能源，實現低碳的永續社會，積極整合百年事業累積的深厚基礎，發展太陽能、微電網、儲能系統與輔助服務相關技術。目前已完成太陽能發電併網容量120MWp以上。

大同積極爭取政府儲能系統標案，已於高雄永安完成全台灣第一座配電等級大型儲能系統建置，並成功爭取到第一套可調控多組大型儲能設備的併網驗證系統，落實企業與政府公共建設在智慧能源領域的最佳解決方案。