親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

台灣企業永續獎 大同連續七年獲得

2019-11-28 16:35經濟日報 記者張義宮／即時報導

大同（2371）今（28）日獲得財團法人台灣永續能源研究基金會頒發「2019 TCSA台灣企業永續獎企業永續報告類－傳統製造業銅獎」，這已經是大同連續第七年獲得殊榮。

大同以創新科技將環保、創能、節能、高效等設計理念，應用在各種優質產品，系統與服務中，在行銷上致力推廣綠色消費，今年亦獲得環保署頒發「長期支持環保標章績優單位」。

大同訊電，大同的3C通路，其高雄華夏門市以及台中東海展示中心，最近也獲得環保署頒發3C及家電產品類「107年度績優綠色商店」的肯定。

大同永旭是大同集團負責建置及維運太陽能系統的全資子公司，其專業之管理能力也榮獲國際專案管理學會台灣分會所頒「2019年國際專案管理標竿企業獎優選」的肯定。

大同表示，結合集團公司為推廣再生能源，實現低碳的永續社會，積極整合百年事業累積的深厚基礎，發展太陽能、微電網、儲能系統與輔助服務相關技術。目前已完成太陽能發電併網容量120MWp以上。

大同積極爭取政府儲能系統標案，已於高雄永安完成全台灣第一座配電等級大型儲能系統建置，並成功爭取到第一套可調控多組大型儲能設備的併網驗證系統，落實企業與政府公共建設在智慧能源領域的最佳解決方案。

大同太陽能發電環保

相關新聞

豪宅回溫了？高資產族霸氣掃貨 台北豪宅動起來

2019-11-28 15:43

你喝的咖啡真有麼貴嗎？進口豆1公斤不到5美元

2019-11-28 15:16

台灣精品金銀質獎揭曉 展出產品助開拓國際市場

2019-11-28 14:47

指尖經濟成顯學 HAPPY GO調查：外送、生鮮成長最快

2019-11-28 14:47

立榮酷企鵝機 花東跨年迎曙光

2019-11-28 14:47

迎接2020年 立榮航空推曙光班機

2019-11-28 14:20

京華城今舉行「感恩熄燈儀式」 沈慶京將出席致辭

2019-11-28 14:19

華航攻航空維修市場 與漢翔簽合作意向書

2019-11-28 14:16

R5G傳播成長飛速 澳紐星韓比我更快

2019-11-28 14:07

藥廠老闆歲末寒冬送暖 肢體障礙者：足感心A

2019-11-28 13:03

佰研轉投資邁高生技 瞄準植物新藥市場

2019-11-28 12:56

接棒雙11 特力、富邦媒搶「黑色星期五」購物節商機

2019-11-28 11:33

名人書房／黃惠敏 驅動員工自我超越

2019-11-28 05:14

創新論壇／徐旭東：企業數位化 當5G早鳥

2019-11-28 01:00

創新論壇／沈榮津：產業轉型 催生5G生態系

2019-11-28 00:58

創新論壇／唐鳳：社會創新 助力更大

2019-11-28 00:58

創新論壇／朱志洋：未來工廠 全球聚焦

2019-11-28 00:57

創新論壇／陳瑞杰：健康照護 啟動變革

2019-11-28 00:57

創新論壇／葉榮廷：新零售業 要跨領域碰撞

2019-11-28 00:56

創新論壇／李中旺：台廠領頭 百年難得機遇

2019-11-28 00:56

創新論壇／李裕泰：首波進化 無線取代有線

2019-11-28 00:56

福懋油經營權大戰 兩派互槓

2019-11-28 00:32

福懋油一獨董請辭 暫不改選

2019-11-28 00:30

台灣精品獎 新創秀實力

2019-11-28 00:29

HAPPY GO 搶攻指尖經濟

2019-11-28 00:29

投資展望論壇／陶冬剖析全球經濟新形勢

2019-11-28 00:05

公司治理論壇／財務揭露 股東保障基礎

2019-11-28 00:01

公司治理論壇／商業判斷法則 決策新觀念

2019-11-28 00:00

公司治理論壇／美式學理 學者解析

2019-11-28 00:00

數位行銷／維繫老顧客的重要性

2019-11-27 23:27

業務最前線／服務創新 就在細節裡

2019-11-27 23:27

連鎖效應／連鎖複製五階段

2019-11-27 23:27

創新論壇／井琪：AIoT垂直應用 電信新藍海

2019-11-27 23:07

創新論壇／劉明達：跨業結盟 奏出美妙樂章

2019-11-27 23:04

創新論壇／遠傳重金投資5G 拚兩年後回收

2019-11-27 23:03

大魯閣：與子公司大魯閣商場合併 基準日明年3月1日

2019-11-27 18:45

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

伴台北人走過18年 京華城30日正式走入歷史

2019-11-27 15:10

打造「電商首都」 新北市推電商二代接班計畫

2019-11-27 13:45
看更多

熱門文章

李佳芬啟示錄 不到3年賺1千8百萬要繳多少稅？

2019-11-28 00:13

新AirPods產量翻倍 追單台廠

2019-11-28 00:36

不動產傳承 三途徑比一比

2019-11-27 22:45

降價仍賣不出 明日博17戶豪宅標售四度槓龜

2019-11-27 19:24

AirPods Pro擁三大優勢…熱銷主因

2019-11-28 00:37

華映30日再資遣1900人 桃園市政府射3箭護勞工權益

2019-11-28 10:58

富邦600億元中國投資有問題？富邦：偏頗報導非事實

2019-11-27 20:03

感恩節這家科技公司老董請吃500份炸雞 背後有暖故事

2019-11-28 13:32

勞保年金請領明年調高到62歲 勞動部：不是新規定

2019-11-28 11:18

紅利沒了！停車七天變五天 明年信用卡福利縮水

2019-11-28 14:43

60歲前退休 至少須準備逾870萬

2019-11-27 23:59

福懋油經營權大戰 兩派互槓

2019-11-28 00:32

晴天儲糧 金管會准富邦人壽增提外匯準備金30億元

2019-11-27 20:53

印尼假國王疑吸金100億美金？何景榮、許添財互摃

2019-11-28 14:59

CIP風電國產化 跨出大步

2019-11-27 23:51

面板報價 明年有望反彈

2019-11-28 00:29

MCU廠新唐28日停牌 外界猜可能併購以壯大規模

2019-11-27 19:21

誠美材引進新策略夥伴 擱置弘灣資本增資案

2019-11-27 22:03

台積與東大結盟 催動研發

2019-11-28 00:29

14次流標 龍邦集團18.56億標下東華高爾夫球場

2019-11-27 21:58

長照扣除額明年報稅適用 該備齊哪些文件一次看

2019-11-28 12:47

中信銀動見2020 四招贏戰

2019-11-27 23:59

這些信用卡 明年福利縮水了

2019-11-28 14:14

半導體整併 新唐吃松下

2019-11-28 14:11

富邦金大陸投資 未踩雷

2019-11-27 23:54

中市翻舊公文 嗆環署燃煤規定自打臉

2019-11-28 00:07

選前再撒幣？中小企業投資貸款 加碼至千億

2019-11-28 00:15

你喝的咖啡真有麼貴嗎？進口豆1公斤不到5美元

2019-11-28 15:16

大魯閣：與子公司大魯閣商場合併 基準日明年3月1日

2019-11-27 18:45

中火爭議…韓國瑜批政府麻木不仁 經濟部反擊

2019-11-28 00:02

萬年流當品賣掉了！龍邦砸18.5億拿下東華高爾夫球場

2019-11-27 22:24

群創5.99吋超窄下邊框全屏手機 獲金質獎肯定

2019-11-27 19:29

新唐併購Panasonic旗下半導體事業 取得技術與通路

2019-11-28 15:52

智冠子公司包袱減 新遊戲衝營運動能

2019-11-27 21:48

京華城今舉行「感恩熄燈儀式」 沈慶京將出席致辭

2019-11-28 14:19

創新論壇／徐旭東：企業數位化 當5G早鳥

2019-11-28 01:00

銀行增設外幣ATM 衝業績

2019-11-27 23:54

上銀「諧波減速機」打破日本壟斷 獲台灣精品獎

2019-11-28 09:33

Uber違法短程載客下月起最高罰9萬元

2019-11-27 22:45

受惠5G與轉單效應 萬泰科明年營收成長20%

2019-11-27 19:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top