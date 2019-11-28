迎2020第一道曙光 立榮推酷企鵝度假機陪旅客遊花東

2019-11-28 15:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



2020年元旦，讓立榮航空與您攜手迎接全台第一道新年曙光！為了讓不同地區的旅客都有機會享受搭乘酷企鵝度假機的樂趣，原飛航台北-澎湖航線的酷企鵝度假機，自2020年1月1日起，將飛往花蓮及台東，與每位旅客共享花東度假趣。

為了讓旅客及粉絲與酷企鵝同遊花東，立榮航空精心規畫一系列的好康活動，只要搭乘酷企鵝渡假機2019年12月31日台北－澎湖航線晚班機或2020年1月1日台北－花蓮、台北－台東首班機的旅客，即可獲贈立榮航空精心準備的「酷企鵝限量禮物組」，喜愛酷企鵝的粉絲們，掌握良機，即刻訂位，讓酷企鵝在您的旅程留下難忘的回憶。

立榮航空與觀光局東部海岸風景區管理處合作推出「三仙台元旦迎曙光」活動，今年除了與旅客一起迎接全台第一道曙光外，活動現場還有溫馨的「曙光音樂會」、「部落耆老祈福」以及「給寄居蟹一個家」等公益活動，邀請所有旅客為台灣生態保育及文化傳承盡一份心力，度過最有溫度的新年，元旦當天至立榮航空攤位捐贈發票或於立榮臉書打卡按讚，還可獲得限量的神秘跨年禮物。

立榮航空每周往返台北－花蓮共28班，往返台北－台東航線共44班，針對「2020三仙台元旦迎曙光」活動，分別推出兩天一夜的超值優惠方案，團體行的部分由長汎假期包裝，優惠價每人只要4,999元起，產品內容包括台北－台東或台北－花蓮機票(旅客任選)、「五星娜路彎大酒店」住宿，還可品嘗道地特色美食及體驗部落文化之旅。