宇峻、智冠推《三國群英傳M》 最快明年Q1亮相

2019-11-28 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



宇峻（3546）和智冠（5478）旗下子公司遊戲新幹線，今（28）日攜手舉行策略合作發布會，宣布將聯合發行IP手機遊戲《三國群英傳M》，並共同推動台港澳營運合作，遊戲預計12月陸續展開測試，最快明年第1季正式亮相。市場高度期待《三國群英傳M》效益，業界人士表示，知名IP遊戲轉手遊，往往能創造可觀營收，估計營收可望達過去最高月營收的兩到三倍。

過去，《三國群英傳Online》是由宇峻研發、新幹線代理，此次《三國群英傳M》雙方合作方式為聯合營運。法人表示，以前《三國群英傳Online》包括行銷、客服、遊戲維運等，皆交由新幹線代理，宇峻分潤相對少，此次，宇峻合作方式改變，分潤可望比以前多。宇峻累計今年前十個月營收9.49億元，年減0.36%。

過去《三國群英傳Online》曾創下台港澳同時在線30萬人紀錄，累計超過2,000萬註冊玩家，成功授權至中國大陸、日本、韓國、東南亞、北美及俄羅斯等八國，《三國群英傳M》則為《三國群英傳Online》移植。智冠暨遊戲新幹線董事長王俊博、宇峻董事長劉信今天親自到場，見證《三國群英傳》重新回歸。

遊戲新幹線副總經理張益民表示，遊戲新幹線自2005年取得《三國群英傳Online》代理，至今營運邁入第15年，仍是公司主力產品之一，是業界少見的實力派長青遊戲，《三國群英傳M》完整還原端遊核心樂趣與玩法，透過手遊的形式帶給廣大玩家，並以台灣在地開發商與營運商的合作模式，擴大會員服務保證，重新塑造大型端遊轉手遊的里程碑。

《三國群英傳M》官方臉書粉絲團今天啟動，接下來分為三階段舉行社群活動，號召老玩家加入；此外，也將於今年12月底陸續在北、中、南進行玩家見面會，最快農曆年前進行封測，目前上市時間壓在今年第1季，台港澳同步發行。分工部分，新幹線負責營運及社群；宇峻專注研發及品牌；智冠則主攻金流和行銷。