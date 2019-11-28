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迎接2020年 立榮航空推曙光班機

2019-11-28 14:20經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

2020年元旦，讓立榮航空與邀約攜手迎接全台第一道新年曙光，為了讓不同地區的旅客都有機會享受搭乘酷企鵝渡假機的樂趣，原飛航台北-澎湖航線的酷企鵝渡假機，自2020年1月1日起，將飛往花蓮及台東，與每位旅客共享花東渡假趣。

立榮航空指出，為了讓旅客及粉絲與酷企鵝同遊花東，只要搭乘酷企鵝渡假機2019年12月31日台北─澎湖航線晚班機或2020年1月1日台北─花蓮、台北─台東首班機的旅客，即可獲贈立榮航空精心準備的「酷企鵝限量禮物組」，讓酷企鵝能在旅程中留下難忘的回憶。

立榮航空每周往返台北-花蓮共28班，往返台北─台東航線共44班，針對「2020三仙台元旦迎曙光」活動，分別推出2天1夜的超值優惠方案，團體行的部分由長汎假期包裝，推出每人只要4,999元起，產品內容包括台北-台東或台北-花蓮機票（旅客任選）、「五星娜路彎大酒店」住宿，還可品嚐道地特色美食及體驗部落文化之旅；自由行則推出機加酒專案，內容包含機票和住宿，每人只要2,988元起，全面搶攻國旅市場大餅。

立榮航空與觀光局東部海岸風景區管理處合作推出「三仙台元旦迎曙光」活動，今年除了與旅客一起迎接全台第一道曙光外，活動現場還有溫馨的「曙光音樂會」、「部落耆老祈福」以及「給寄居蟹一個家」等公益活動。

2020年元旦立榮航空邀您攜手迎接全台第一道新年曙光。 圖／公司提供
2020年元旦立榮航空邀您攜手迎接全台第一道新年曙光。 圖／公司提供
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搭乘酷企鵝渡假機2019年12月31日台北─澎湖航線晚班機或2020年1月1日台...
搭乘酷企鵝渡假機2019年12月31日台北─澎湖航線晚班機或2020年1月1日台北─花蓮、台北─台東首班機的旅客，即可獲贈立榮航空精心準備的「酷企鵝限量禮物組」。 圖／公司提供
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立榮航空台東航線

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