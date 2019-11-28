R5G傳播成長飛速 澳紐星韓比我更快

2019-11-28 14:07 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



亞洲媒體執行總裁Aravind Venugopal表示，未來市場將鎖定價值導向服務。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 5G傳播技術在亞太成長飛速！28日在NCC高峰論壇「5G技術發展下之未來傳播網路」主題演講中，亞洲媒體執行總裁AravindVenugopal表示，線上影音扮演台灣影音產業的關鍵角色，而廣告商也快速轉向數位化。台灣的線上收視超過一半，新加坡、韓國、澳紐的5G發展都值得參考。

星日韓5G佈建迅速

5G應用聚焦智慧製造、智慧運輸、殺手級應用服務等，將讓現有的Netflix、Uber、騰訊等服務全面提升。亞太地區數位影音持續加速成長，澳紐地區、新加坡、韓國的成長幅度最為顯著。同時付費電視服務的發展已經達到瓶頸，這從廣告商大量轉移戰場至數位內容可以觀察出，台灣的線上收視已超過一半。

台灣觀眾重度依賴有線電視收視，但市場也正瞬息萬變中，數位廣播將無孔不入滲透進居家收視。新加坡、日本、韓國都在快速佈建5G，尤其新加坡更有飛躍性成長。韓國跟台灣都被拋在後面。未來市場將鎖定價值導向服務，因為各國的「稅前息前折舊前攤銷前利潤」（EBITDA）邊際效益都在遞減，這也將是不可逆的趨勢之一。

2024年亞太地區5G用戶將達5億2千萬人，屆時也將有96%採用光纖電纜傳輸。從2016年至2019年，數位內容從消費者錢包中拿走的錢，台灣從3%成長到8%，新加坡從12%到18%，韓國從2%到7%，澳紐從10%到38%，後者的發展之迅速值得重視。新型態數位廣播的成長將無邊無際，2024年將達到6,300萬美元產值。

【更多精采內容，詳見 】