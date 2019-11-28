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結束12年法拍輪迴 東華高爾夫球場18.56億元脫標

2019-11-28 13:16經濟日報 記者游智文／即時報導

位於林口的東華高爾夫球場，台灣金服昨（27）日舉行第四輪第四次拍賣，由龍邦國際旗下保勝投以18億餘元標下，結束長達12年、14次流標，底價則從最高65億元降至17億元，已不到公告現值總值38億元一半。

東華高爾夫球場近36萬坪土地，位於新北市林口區西濱快速公路旁，資料顯示，東華高爾夫球場2007年即進入法拍市場，但一直標不出去，2017年重啟拍賣時，一拍底價高達65億元。

去年底該球場進入第四輪拍賣，一拍底價33億元，一再流標後，27日舉行四拍，底價約打對折，降至17億元，僅過去最高底價的26％，不到公告現值的一半，最後終於脫標，結束長達12年的法拍輪迴。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，東華高爾夫球場面積屬於保護區，開發限制多，過去只拍土地，並未包含高爾夫球場最具價值的設立許可證，還有佔用、租約、部分土地及無償轉讓等問題，過去拍賣乏人問津，12年來拍賣均流標收場。

徐華辰表示，今年9月公告四拍時，債權人臨時聲請延拍，當時即傳出有潛在買方評估出手，打算規劃休閒產業，重啟拍賣後，果然出現一封標單，由保勝投資以18.56億元標下，結束長達12年的法拍輪迴。

圖／翻攝自台灣金服
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圖／翻攝自台灣金服
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高爾夫保護區

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