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第五屆傳善獎頒獎典禮 善愛精神永續傳承

2019-11-28 11:57文／ 陳思瑜

第五屆「傳善獎」頒獎典禮今舉行，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華（圖中）頒獎給「更生...
第五屆「傳善獎」頒獎典禮今舉行，由陳永泰公益信託監察人袁蕙華（圖中）頒獎給「更生少年關懷協會」、「善慧恩基金會」等八家社福機構。 圖／震旦集團 提供
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由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的「傳善獎」，第五屆頒獎典禮於昨（27）日假台北君悅酒店舉行。典禮上，兩名自閉患者到場不僅分享本屆得獎機構自閉症基金會幫助他們克服先天身體限制，進而在音樂舞台上發光，展現自我價值的人生故事，還當場表演小提琴與電子琴，為頒獎現場增添溫馨氣氛。

自閉症基金會的陳冠文（右）與陳諾（左）合奏音樂，展現對生命的熱情和活力。 圖／震...
自閉症基金會的陳冠文（右）與陳諾（左）合奏音樂，展現對生命的熱情和活力。 圖／震旦集團 提供
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「傳善獎」從二○一五年起舉辦第一屆至今，累積已有37家中型社福機構得獎，今年得獎的八間社福機構，服務內容涵蓋有兒少、老人、身心障礙、疾病、藥毒癮等不同面向。傳善獎將提供每家機構每年４００萬，連續三年共1千2百萬的穩定支持，希望優秀機構能放手去創新、成長、茁壯，提供弱勢族群更完善服務。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事表示，傳善獎不只鼓勵默默努力的社福機構，更重要的是讓這些優秀的社福機構被大家看見，「因為只有被看到，才能帶入新的資源，才有能力服務更多人。」

擔任評審的台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真，透露評選過程表示，今年報名的社福機構都很優秀，他們花了五個月時間，好不容易才決定八家得獎機構，期望傳善獎能一直辦下去，未來加惠更多中型社福機構。

而走了五年的傳善獎，實質上對社福機構造成哪些改變？第一屆獲獎機構張秀菊基金會主任彭俊雄說，基金會在傳善獎支持下，透過創新服務讓能見度提升，募款成長１００%以上、社會企業收入成長　%、人事離職率逐年降低有顯著的進步，從最初很小的社福機構，現在已逐漸步上中型機構道路。

此外，商業周刊副總編輯劉佩修則以「媒體與善的距離」進行專題演講，她播放過往商周曾做過社會公益相關影片，並從不同媒體與議題特性角度切入，分享社福機構如何與媒體合作，讓社會的善愛循環無限能延伸與持續。

商業周刊劉佩修副總編輯專題分享，協助社福機構了解如何挑選議題與風險提醒。 圖／震...
商業周刊劉佩修副總編輯專題分享，協助社福機構了解如何挑選議題與風險提醒。 圖／震旦集團 提供
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八家社福機構 獲傳善獎肯定
今年第五屆傳善獎獲獎機構分別是「自閉症基金會」、「善慧恩基金會」、「白永恩基金會」、「更生少年關懷協會」、「真善美基金會」、「沐恩之家」、「博正兒童發展中心」、「瑞復益智中心」八家機構獲獎。

「自閉症基金會」發展遲緩兒親職技巧訓練計畫；「善慧恩基金會」關懷屏東縣經濟弱勢青少年，開辦培力課程訓練他們考取專業證照，幫助他們穩定就學、就業；「白永恩基金會」則在宜蘭頭城成立「聖方濟安老院」，擔負起頭城唯一長照機構的重任，提供送餐、日間照護、交通接送及關懷訪視。

「更生少年關懷協會」為一關懷高風險少年家庭的社團法人組織，協助少年改善困境；「真善美基金會」在桃園社區鎖定生活、心靈及休閒三方面支持心智障礙者，建置志工媒合平台，透過高齡志工的經驗與時間建構長期關懷的計畫。

「沐恩之家」則是幫助戒治者身、心、靈的重建，邁向全人康健；「博正兒童發展中心」則長期服務身障兒童醫療復健，開辦家庭親職課程，陪伴並支持家長；「瑞復益智中心」則服務心智障礙者及其家庭，計畫提供社區日托服務，幫忙減輕憨老家庭照顧壓力。

由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦之第五屆「傳善獎」，頒獎典禮於昨(...
由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦之第五屆「傳善獎」，頒獎典禮於昨(27)日舉行。 圖／震旦集團 提供
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自閉屏東縣復健患者

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