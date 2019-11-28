再看一眼京華城！「時光迴廊」特展驚見S.H.E昔日嫩照

2019-11-28 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



虧損長達18年的京華城，11月30日將結束營業，特別選在今（28）日感恩節這一天的傍晚舉行「感恩熄燈儀式」，屆時創辦人沈慶京將親自現身，邀民眾在最終營業日前，再到京華城走走逛逛，而館內4樓的香榭方場也正舉行「京華城時光迴廊」特展，展出京華城開幕至今的歷史紀錄與精采活動照片，一幅幅的珍貴畫面重現大眾眼前，也驚見女子天團S.H.E的17年前嫩照。

京華城18年前獨步全球的球體購物空間，也確定將在11月30日結束營業後，改為闢建頂級商辦，屆時特色球體主建物將會被打掉。頂級商辦預計2022年完工，完工後約可提供超過上萬個上班族的工作場所。

營業進入最後倒數的京華城，除了館內正在進行的封館最後出清，所有商品提供全面一折起的優惠外，為了讓京華城能夠熱熱鬧鬧、開開心心和大家說再見，11月30日當天還將推出萬元購物金幸運抽及惜別音樂饗宴。

11月30日上午11時將發放前300名入館消費者號碼牌，預計14時現場抽出30位幸運消費者，最大獎是1萬元商品券。