井田製藥 致贈保健品溫暖身障者

2019-11-28 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



名列台灣同質性國資藥廠前十大的井田製藥董事長柯朝枝歲末送暖，今（28）日捐贈保健品及加菜金給中華民國身心障礙職能就業協會，由理事長陳中義偕同12位清寒的肢體障礙者代表接受。

陳中義表示，身障者長年坐輪椅無法運動，四肢筋骨容易退化，井田捐贈保健品是「對症下藥」的好禮，受者實用真的非常感謝。

柯朝枝也是台中市行善團協會創會理事長，長年致力於公益活動。柯朝枝表示，7歲喪母，家境貧困，身體孱弱，最能感受弱勢家庭無力治病的困苦，發願要行善濟世 。

柯朝枝說，早期人家僅能服用青草藥或家庭藥包救急的窘況，深刻烙在腦海，當年即是體認到這種從簡治病，效果不彰且副作用連連的問題，才立願毅然投入藥廠，從基層業務做起，一路打拚，如今已做到名列同質性國資藥廠前十大的藥廠，始終未忘初心，發願製作好藥造福社會，多次獲選台中市優良廠商金手獎的殊榮。

柯朝枝說，因緣際會認識身心障礙職能就業協會理事長陳中義，獲悉有很多身障會員，因長年坐輪椅又無法運動，四肢筋骨逐漸退化萎縮、障礙加重，有人無法工作，有人連日常起居都無法自理。

尤其秋冬季節，天氣寒涼，腿腳不方便的肢障者，筋骨酸痛難耐，他既然是藥品製造商，本著取之於社會、用之於社會的精神理念，此次捐贈保健藥品給需要的人，希望能減緩他們的病痛不適，也藉此拋磚引玉，引發更多企業關懷弱勢救助貧困。

今天的捐贈儀式，在西川里活動中心舉行，陳中義帶領12名清寒身障者坐輪椅出席。該協會現有200多名會員，為培訓身障者一技之長，協會雖然開辦咖啡烹調、烘焙等技藝班，但謀職不易，尤其年齡大者、體能衰弱者工作更難尋，僅靠政府補助過日子，根本無力購買高端藥品保健品，四肢嚴重萎縮者甚至出不了大門。

陳中義表示，井田是國際知名藥廠，善心捐贈價值30萬元的顧膝蓋保骨本等保健品，還附捐2萬元加菜金，真是「應其所須，對症下藥」，對身障者朋友最為實用，大家都非常的感恩。