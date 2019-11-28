高雄冬季旅展 台灣虎航全線699元起現場購票再九折

2019-11-28 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



2019高雄市旅行公會冬季國際旅展即將於11月29日至12月2日在高雄展覽館盛大舉辦，台灣虎航除了就日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓推出全線促銷單程未稅699元起優惠價外，民眾於現場購票還可再享票價九折，另即將於2020年1月3日開航的桃園-首爾仁川航線，也配合旅展同步線上開賣明年夏季航班。

台灣虎航今年的攤位（A4）以樂高積木概念打造，不僅具視覺趣味性，更象徵台灣虎航亞洲航線密集多元，民眾能像玩樂高積木般，依個人喜好自由配、自由Play，傳遞My Travel My Way的旅遊態度。

總是能翱翔天際的機師是許多人的夢想職業。台灣虎航攤位也特別推出「一日機師」互動遊戲，讓民眾能夠小試身手測驗自己是否有當機師的天份，遊戲時間內若是達到指定分數以上還有機會得到台灣虎航指定航點來回機票一張，另有限量只送不賣的台灣虎航紀念商品。每日限定場次開放虎迷體驗，旅展期間預計送出16張來回機票及超過上千個精美紀念商品。

旅展期間，台灣虎航同步推出線上旅展，促銷期間為2019年11月29日上午10時起至2019年12月2日晚間23時59分止，可訂購的旅行期間為2019年11月29日至2020年10月24日，有機會享有單程未稅699起的旅展限定優惠促銷價，民眾於旅展現場購票除有機會再享九折外，還有每日展場限定的成交禮。

而旅展現場購買旭川、花卷、仙台、茨城、岡山、佐賀、曼谷等航線機票的民眾，還有機會獲得如專屬特製的「台灣虎航×岡山備前燒磁鐵」等不同加碼成交禮。

另外，旅展現場使用台新銀行信用卡付款購買機票，單筆滿新台幣3,000元以上，可再獲得「Richart旅行收納贈品」乙份，上述各項展場限定成交禮，數量有限送完為止，更多促銷訊息請見活動網頁（https://www.tigerairtw.com/event/201911KITF/）。

台灣虎航表示，服務航點持續擴大，2020年1月3日將開航桃園-首爾仁川，初期每周三班，自夏季班表起將改為每周七班；另高雄出發之大阪及名古屋航線，夏季班表也將從原本每周二班，增加為每周三班，而桃園-大阪（IT220／IT221）航班亦開放熱銷中，提供民眾更多元的旅程選擇。