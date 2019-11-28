華航首獲全球企業永續獎 連六年摘台灣企業永續獎殊榮

2019-11-28 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



財團法人台灣永續能源研究基金會公布2019年「全球企業永續獎（Global Corporate Sustainability Awards, GCSA）」及「台灣企業永續獎 （Taiwan Corporate Sustainability Awards, TCSA）」，華航首度榮獲全球企業永續報告書獎「Reporting（World）」肯定，同時獲得五項台灣企業永續獎，成績亮眼。

華航金（28）日表示，成立一甲子，深知企業對自然資源與環境保護應有的責任與義務，首創台灣航空業永續替代燃油試行作業，邀請旅客、員工共同實踐「淨零碳」，推出環保旅程「ECO Travel碳抵換計畫」，成為台灣第一家且唯一簽署支持氣候相關財務揭露工作小組（Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD）的國籍航空。

除對環保盡心，「回饋社會、創造社會價值」是華航永續發展的重要承諾。華航致力關懷並幫助弱勢族群改善生活品質及教育水平，投入社會發展確保學童教育獲得實質改善，促進本土體育選手穩定發展、提升國際競技舞台參與機會。

華航永續經營履獲國內外認可，包含二度入選「公司治理評鑑前5%」及「臺灣永續指數（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index ) 」、三度入選「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」，更創下連四年入選「道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI）新興市場指數」及「富時社會責任新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index）」，並再度榮獲RobecoSAM最新出版的永續年鑑「航空業銅級獎（Bronze Class）及最佳進步獎（Industry Mover）」；透過獎項加持，除給予華航肯定，更有助於利害關係人了解華航致力於企業永續經營。