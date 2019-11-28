全家公益新創舉 村里平安箱捐物機制登場

2019-11-28 10:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



全家便利商店長期協助公益團體，透過實體據點優勢提供民眾便利多元的公益管道，繼民眾熟悉的隨手零錢捐、FamiPort小額捐款方式，再攜手社會企業「全球定位」，首創推出全新公益捐「物」機制-村里平安箱。

愛心民眾只要至店舖認購，再透過村、里長協助媒合邊緣戶，讓村里平安箱內的愛心物資協助弱勢族群渡過難關，上線首周每日嚮應的民眾超過上千名，成為熱心民眾做公益的全新管道。

全家店舖櫃檯旁的零錢捐箱，讓許多民眾養成零錢隨手捐的善舉，自民101年累積至今已超過3.6億元善款；店舖內FamiPort小額捐款則成為許多公益團體主要善款來源之一。

全家亦於日前公布109年度FamiPort公益團體名單，今年關懷範疇首次擴增至孩童棒球教育，遴選團體新增「台灣球芽棒球發展協會」，成為唯一可捐款幫助兒少運動團體的便利商店，讓聚焦基層棒球教育的熱心民眾可盡一份心力。

此外像關懷身心障礙的「天使心家族社會福利基金會」、「惠光導盲犬教育基金會」等皆為新增公益團體，總共橫跨九大領域、二十五個公益團體。

近年全家觀察社會上有一群需協助的邊緣戶，其身分條件不符合中低收入戶補助資格，然其在基本生活已面臨嚴竣挑戰，經相關統計推估，這群長期弱勢需求族群達10萬人。