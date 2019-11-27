萬年流當品賣掉了！龍邦砸18.5億拿下東華高爾夫球場

2019-11-27 22:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／台北即時報導



歷經13年，新北市東華高爾夫球場今（27）日法拍第四拍，終於等到買方出手，由龍邦旗下保勝投資以18.56億元標走該球場，據悉全案僅一封標單投標，且雖然投資人標下球場，但球場最有價值的球證和球場經營權並不含在內。

寬頻房訊發言人徐華辰表示，東華高爾夫球場使用分區為保護區，這次只有拍賣土地和地上物，總計面積達35.98萬坪，不過全案最有價值的球證和經營權並未包括在內，且部分土地還有占用、租約甚至無償轉的問題。

徐華辰指出，由於龍邦國際隸屬國寶集團，集團目前旗下擁有新竹東方日星高爾夫球場其經驗，若後續東華高爾夫球場仍做球場使用，以18.56億元拍下不算貴、是合理價格。

東華高爾夫球場當初淪落法拍主要是清償債款，據謄本資料，該案他項設定共有四位、總債權20億元，並在2007年3月21日執行拍賣，當時第一輪首拍價格達54億458萬元，不過在無人接手下，終以四拍價格27.68億元流標。

進入第二輪法拍後，雖然首拍價格底價高達65億元，不過依舊無人出手，底價一路下砍；去年再重起第三輪法拍，最後四拍底價17.05億元，最終由龍邦旗下保勝投資以18.56億元拍下，溢價率8.87%拍出，終結長達13年的萬年流當品命運。