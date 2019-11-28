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名人書房／黃惠敏 驅動員工自我超越

2019-11-28 05:14經濟日報 葉卉軒

B型企業協會祕書長黃惠敏認為，成為學習型組織，可從支持員工「自我超越的修練」開始...
B型企業協會祕書長黃惠敏認為，成為學習型組織，可從支持員工「自我超越的修練」開始。 黃惠敏／提供
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B型企業協會秘書長黃惠敏近來和一群關心企業與人類永續生存的夥伴，一起在台灣推廣國際B型企業運動。她曾看到一則廣告，一個學齡前的孩子正開心的在家中牆壁上畫畫，媽媽卻走過來生氣的制止，小男孩臉上光采瞬間消失。後來媽媽轉念一想蹲下來，此時小男孩可能受了驚嚇後退了一步。不久，看到媽媽拿筆在牆上畫起來，猶豫一下後，舉起小手繼續塗鴉，留下母子的溫馨時光記憶。

培養學習型人生

這廣告讓黃惠敏想起近期閱讀的《第五項修練》，封底有品管大師戴明博士的書評：「我們目前通行的管理系統已經摧毀了我們的人才。每個人生來本有內在動機、自尊、尊嚴、學習的好奇心，並且樂於學習。這股破壞力量從每個人蹣跚學步的時候就開始影響我們——萬聖節最佳服裝獎、學校的成績，一直到唸大學。」

黃惠敏分析，充滿想像力的小男孩，想要在大面積的牆面上發揮，很可能就在媽媽想要保持清潔的要求下，好奇心瞬間不見了，但如果你問這個媽媽，是否希望孩子充滿創意、樂於學習，答案多半是肯定的。然而，這個媽媽期待孩子長大的模樣，與其教養孩子的方式，卻可能有所衝突。

所有老闆都希望員工能自動自發，發揮內在動機的力量，但是管理系統裡的各種機制，能否提供對應的支持卻是個問題。黃惠敏表示，《第五項修練》問世以來，學習型組織宛如成為管理的新解方，在變動時代下，發揮個人與組織的潛力，使組織保持前進、具有競爭力。

作者彼得．聖吉教授所指的學習型組織，第一步即是要培養員工「自我超越的修練」，意指學習不斷釐清並加深個人的真正願望、集中精力、培養耐心，並客觀的觀察事實。當員工在一個鼓勵探索自我內心、不斷學習的環境，個人的目標明確後，學習型組織的其他步驟，如「改善心智模式」、「建構共同願景」、「團隊學習」、「系統思考」等自然有推進的可能。而且，員工的內在驅動力也可能被點燃，進而帶著熱情投入工作。

然而，許多組織往往忽略培養員工「自我超越的修練」，直接跳到更接近能產生實際具體成果的「建構共同願景」、「團隊學習」、「系統思考」等等，因此，真正成為學習型組織的企業少之又少！

釐清自己要什麼

為什麼「自我超越的修練」容易被忽略？黃惠敏說她在《第五項修練》中找到答案。由於「自我超越」是不斷釐清「到底什麼對我們最重要？」我們卻常埋首於解決眼前的問題，忘了自己究竟要的是什麼。其次，「自我超越」是不斷學習「如何看清目前的真實情況，在往目標前進或遇到阻礙時該如何調整？」組織卻往往以本身的目標與發展為優先，在個人層面給予的支持有限，導致員工與組織目標不同也就成為常態。

黃惠敏指出，近年來成為商業新浪潮的B型企業運動，其中一個目標就是希望讓工作更有意義，每個人可以透過工作，感受到自己可以改變世界、使世界更好。同時以台灣的B型企業綠藤生機為例說明，其共同創辦人暨執行長鄭涵睿即極力推動「讓個人目標是公司使命與願景的延伸」，促使80人的小公司，吸引到上百封履歷表，創造不到1%的錄取率。

《第五項修練》給予黃惠敏最深刻的感觸是，想在變動環境中保有競爭力、吸引優秀人才，如同自動駕駛般航向組織的願景、目標，成為學習型組織，不妨先從了解員工的個人目標，支持員工「自我超越的修練」開始吧！

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