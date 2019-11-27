東元智慧送餐服務機器人獲銀質獎 開拓智慧服務商機

2019-11-27 21:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



「台灣精品選拔」出爐，東元以強調高效、節能和智能型物聯網應用產品參與角逐，不但勇奪10項精品獎，是機電製造業之冠，並且「智慧送餐服務機器人」從上千個產品中脫穎而出，獲得銀質獎榮譽，顯示東元電機近年來研發的主力產品，已積極朝向智慧物聯技術轉型，並獲得高度肯定。

現今全球研發資源不斷地投入智慧製造與人工智慧，也使得服務型機器人的商機逐漸浮現。東元電機擁有多項控制與驅動設備的自製能力與機電整合的核心技術，加上家電和餐飲的既有通路，已具備發展服務型機器人的基本條件。

東元榮獲銀質獎角逐的「智慧送餐服務機器人」由東元自行研發、設計、台灣製造，機器人的底座「智慧移動平台」（AGV），是技術核心，同樣得2020精品獎的榮耀，是採用東元DC伺服驅動器與馬達，還整合了多項關鍵技術，包括機械設計、自動控制、運動控制、數位控制、馬達控制、以及程式設計和網路通訊協定等。機器人的上半身則是搭配符合企業形象的外型設計，投入相關服務產業市場。入圍金銀質獎的這台「智慧送餐服務機器人」就服務於摩斯漢堡，也是全球第一台應用於速食連鎖店的送餐服務機器人，充分展現東元的設計、製造、和系統整合能力。

東元表示，規劃逐步將「智慧移動平台」豐富化、模組化、客製化，以因應不同場域的應用，以其自主定位導航功能作為移動機器人發展的根基，進行整套服務型機器人的開發，包括無軌導航技術、語音系統開發技術、多車管理、派車系統等等。目前已有市場實績，包括「送餐服務機器人」用於摩斯漢堡、「餐盤回收機器人」用於桃園機場一航廈美食街、「導覽服務機器人」則可用於一般餐飲服務，希望能解決餐飲業人員流動率高，人力招募困難的問題。未來，將陸續展開異業結盟與產學合作，佈局醫療、商旅、保全等多面向應用。

東元獲得2020精品獎的其他產品，有多項都是東元新一代研發創新的成果，能符合政府「五加二產業創新計畫」的涵蓋面向。包括「智慧監測超高功率密度馬達」、「雲端智慧混和動力冰水機」、「智能監控防爆型馬達」、「聯網型風水力專用變頻器」、「智慧聯網-變頻空調PM2.5清淨模組」、「智慧雙動力節能聯網商用變頻水冷箱型空調機」、「聯網型高性能電流向量變頻器」等。

另外，本次獲獎的另一項特色則是展現東元解決方案的能力，「灌裝機解決方案」就是一例，整套電控系統都採用東元產品，系統相容性強，且利於售後維護，避免市場上的低價競爭。