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大魯閣新時代六層樓高禮物盒聖誕樹 點燈了

2019-11-27 20:48經濟日報 記者宋健生／即時報導

標榜「台中室內最高」的17米聖誕樹，今(27)日在台中大魯閣新時代購物中心正式點燈；今年購物中心攜手momo富邦媒，斥資百萬打造巨型禮物盒造型的聖誕樹，就是要吸引網美目光，力拚成為IG熱門耶誕打卡景點。

年末最讓人期待的聖誕節已悄悄接近，整個城市充滿濃厚的過節氣氛，而聖誕節最不能或缺的，就是獨具特色的聖誕樹。

今年大魯閣新時代與momo富邦媒，共同打造全台中室內最高巨型禮物盒造型聖誕樹，聖誕樹總高17米，有近六層樓的高度。

今天的點燈儀式，特別邀請幼兒園小朋友與momo吉祥物一同進行聖誕歌曲表演，12月也將與光音育幼院合作，舉行民眾捐贈愛心發票，就可免費溜空中飛梯的活動，要民眾與新時代一起迎接歡樂又溫馨的愛心聖誕假期。

同時，momo吉祥物momo co與Dr.Kiwi，也出動與現場民眾熱情互動，象徵打開禮物盒聖誕樹，帶給大家滿滿的奇幻驚喜，另外也呼應大魯閣新時代這次耶誕節主題「啟動歡樂，聖誕開趴！」

新時代購物中心超高聖誕樹，座落在人來人往的挑高中庭廣場上，奇幻巨型禮物盒造型加上閃耀燈泡點綴，吸引不少路過民眾駐足欣賞拍照，尤其是在傍晚時分各樓層的燈點亮後，整個場景像極了國外度假飯店。

除了歡樂精彩的演出，聖誕節也是充滿愛與希望的溫馨節日，大魯閣新時代今年與社福機構「台中光音育幼院」合作，邀請民眾一起發揮愛心響應公益。

12月2日起至明年1月2日期間，只要捐出1張發票，即可免費體驗新時代空中飛梯，愛心捐贈發票將於活動後，全數捐送給光音育幼院。

禮物盒聖誕樹展期至明年1月13日，聖誕節檔期「啟動歡樂，聖誕開趴！」也將於12月5日開打，業者祭出充滿聖誕氣息的「耶誕森活托特包」，活動期間卡友只要全館當日單筆消費滿999元加扣10點，即可免費兌換1個。

另外，大魯閣新時代也邀消費者來當「全年度VIP」，全館當日消累計消費滿1,000元，就有機會抽中「一年份」的新時代餐飲美食券、遊戲愛樂園入場券、凱擘影城電影票或健身工廠金卡會籍，要讓消費者免費吃喝玩樂一整年。

台中大魯閣新時代購物中心攜手momo富邦媒，斥資百萬打造巨型禮物盒造型聖誕樹，就...
台中大魯閣新時代購物中心攜手momo富邦媒，斥資百萬打造巨型禮物盒造型聖誕樹，就是要吸引網美目光，力拚成為IG熱門耶誕打卡景點。記者宋健生/攝影
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這座全台中室內最高巨型禮物盒造型聖誕樹今天㸃燈，聖誕樹總高17米，有近六層樓的高...
這座全台中室內最高巨型禮物盒造型聖誕樹今天㸃燈，聖誕樹總高17米，有近六層樓的高度。記者宋健生/攝影
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大魯閣momo聖誕節

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