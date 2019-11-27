親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

傳善獎頒獎 更生少年關懷協會等八家社福機構獲獎

2019-11-27 20:33經濟日報 記者何佩儒／即時報導

由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的「傳善獎」，今（27）日舉行第五屆頒獎典禮。由陳永泰公益信託監察人袁蕙華頒獎給八家得獎社福機構，包括更生少年關懷協會、善慧恩基金會、白永恩基金會、自閉症基金會、真善美基金會、瑞復益智中心、博正兒童發展中心、沐恩之家。

陳永泰公益信託總幹事王景賢表示，傳善獎從2015年舉辦第一屆至今第五屆，每家得獎社福機構均獲得每年400萬元、連續三年共1,200萬元的穩定支持，藉以鼓勵其放手去創新、成長、茁壯，提供弱勢族群更完善的服務內容，並且透過各種媒體平台的宣傳推廣，協助引發共鳴、帶入更多資源，開啟正向循環。

自第四屆開始擔任協辦單位的台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真指出，傳善獎一直以來透過長期陪伴與支持，協助中型社福機構成長茁壯，今年邁入第五屆，除了邀請不同領域專家完成評審工作，還特地成立「傳善學苑」，鼓勵機構決策者不斷提升創新視野及管理能力，實現永續發展目標。

第一屆傳善獎得獎機構張秀菊基金會主任彭俊雄也分享三年來在傳善獎支持下，經由媒體推廣創新服務與經營理念，知名度與能見度均見提升，包括募款金額成長100%以上、社會企業收入成長92%、人事離職率逐年降低，穩健邁向永續行善之路。

離職

相關新聞

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

伴台北人走過18年 京華城30日正式走入歷史

2019-11-27 15:10

打造「電商首都」 新北市推電商二代接班計畫

2019-11-27 13:45

全民瘋聰明懶人術 外送、生鮮網購創驚人指尖消費力

2019-11-27 12:09

Airbnb攜手KKBOX 推台灣華語流行音樂旅行地圖

2019-11-27 11:46

敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08

綠電儲能 台電提解方

2019-11-27 00:58

投資台灣論壇／打造經濟奇蹟2.0 大咖獻策

2019-11-27 00:53

生策會改選 翁啟惠接任會長

2019-11-27 00:40

翁啟惠掌生策會 生醫列車將開動

2019-11-27 00:14

翁啟惠掌生策會 業界盼生醫列車開動

2019-11-27 00:13

翁啟惠…讓各山頭點頭合作

2019-11-27 00:13

台電「慢充慢放」儲能系統 供電更穩定

2019-11-26 23:35

智慧經營／財金公司捍衛金融資安 滴水不漏

2019-11-26 23:28

法律頻道／網紅藝名的商標權

2019-11-26 23:27

憲生說法／山寨版另類價值

2019-11-26 23:27

失智照護／失智照護社群的力量

2019-11-26 23:27

高雄加工區楠梓園區更新改造 已創造274億投資效益

2019-11-26 17:33

翁啟惠領航生策會 醫：不乘風破浪就滅頂

2019-11-26 17:23

飛機工程公司委託推薦前進日本航空 月薪100K不是夢

2019-11-26 17:16

富邦三代蔡承儒領創科辦 橋接新創為金融帝國「養士」

2019-11-26 15:52

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22

金車飲料賺什麼？ 內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41

中央放寬中火燃煤量 中彰投3縣市長開砲

2019-11-26 23:41

勞保年金 明年62歲才可領全額

2019-11-27 00:55

一場7兆元的對談將登場 郭台銘、林百里罕見同台

2019-11-27 08:46

特斯拉新車拉貨 帶旺供應鏈

2019-11-27 00:47

史上最年輕！台電發言人徐造華55歲升副總

2019-11-27 17:03

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

不再兼任 胡亦嘉：街口支付兩個月內換總經理

2019-11-26 21:58

房市熱 房貸餘額創高

2019-11-27 00:35

敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08

電支首例！街口踩內控紅線 重罰180萬

2019-11-27 00:40

觀察站／中央藉行政立法強勢介入 奪中市府「尚方寶劍」

2019-11-27 01:04

翁啟惠掌生策會 生醫列車將開動

2019-11-27 00:14

文曄祭兩招 抗大聯大收購

2019-11-26 23:30

聯發科產品線 明年全成長

2019-11-27 00:50

名家觀點／推動以房養老 三難題待解

2019-11-27 00:25

綠電儲能 台電提解方

2019-11-27 00:58

天璣1000 聯發科豪砸1,000億研發

2019-11-27 00:49

空汙大戰法律攻防 許可證實質審查才是關鍵

2019-11-27 01:08

北市府拍板 三種房屋稅將打五折

2019-11-26 20:52

台電批中市府 減煤「朝令夕改」

2019-11-27 01:18

大陸華映2.8億股拍賣

2019-11-27 00:32

福懋油涉內線案 董座要獨董負責

2019-11-27 00:57

張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41

捷運環狀線開發案二度招商 預計2021年開工

2019-11-26 22:23

出國提領外幣 這家銀行ATM本行他行換匯都減碼

2019-11-27 13:05

155萬張停卡溢繳6億

2019-11-27 00:39

AI晶片聯盟 訂技術規格

2019-11-27 00:57

華銀明年獲利 拚雙位數成長

2019-11-27 00:00

翁啟惠…讓各山頭點頭合作

2019-11-27 00:13

思科揪台廠 強攻智慧城市

2019-11-27 00:58

準獨角獸 沛星24億融資達陣

2019-11-26 23:29

反對中火放寬燃煤量 張善政批蔡政府「用癌發電」

2019-11-27 10:14

鴻海威州創新中心 動工

2019-11-27 00:32

新壽總座 黃敏義接任

2019-11-27 00:37

聯發科新品牌命名 展現揮軍5G雄心

2019-11-27 00:50

一銀120周年慶 邁向新起點

2019-11-27 00:38

燃煤1成容許差值 環團：不代表要燒好燒滿

2019-11-27 01:10

10月景氣對策信號連三降 連亮第十顆「趨弱」黃藍燈

2019-11-27 16:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top