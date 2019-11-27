傳善獎頒獎 更生少年關懷協會等八家社福機構獲獎

2019-11-27 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



由陳永泰公益信託主辦、台灣公益團體自律聯盟協辦的「傳善獎」，今（27）日舉行第五屆頒獎典禮。由陳永泰公益信託監察人袁蕙華頒獎給八家得獎社福機構，包括更生少年關懷協會、善慧恩基金會、白永恩基金會、自閉症基金會、真善美基金會、瑞復益智中心、博正兒童發展中心、沐恩之家。

陳永泰公益信託總幹事王景賢表示，傳善獎從2015年舉辦第一屆至今第五屆，每家得獎社福機構均獲得每年400萬元、連續三年共1,200萬元的穩定支持，藉以鼓勵其放手去創新、成長、茁壯，提供弱勢族群更完善的服務內容，並且透過各種媒體平台的宣傳推廣，協助引發共鳴、帶入更多資源，開啟正向循環。

自第四屆開始擔任協辦單位的台灣公益團體自律聯盟理事長鄭信真指出，傳善獎一直以來透過長期陪伴與支持，協助中型社福機構成長茁壯，今年邁入第五屆，除了邀請不同領域專家完成評審工作，還特地成立「傳善學苑」，鼓勵機構決策者不斷提升創新視野及管理能力，實現永續發展目標。

第一屆傳善獎得獎機構張秀菊基金會主任彭俊雄也分享三年來在傳善獎支持下，經由媒體推廣創新服務與經營理念，知名度與能見度均見提升，包括募款金額成長100%以上、社會企業收入成長92%、人事離職率逐年降低，穩健邁向永續行善之路。