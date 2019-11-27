經濟日報2019創新論壇 產業大咖看好5G新應用

2019創新論壇「5G進擊 數位升級」今(27)日登場，主辦單位經濟日報邀請各行各業的領袖出席論壇，分享他們對未來5G時代創新應用的想法。

全球前三大的工具機廠友嘉集團提到，未來智慧工廠除了萬物聯網、自動化以外，透過MR混合實境的眼鏡，能降低工作門檻、降低出錯率。

北醫大附設醫院院長陳瑞杰表示，5G十分適合應用在緊急醫療救護，讓急診室能即時對送醫途中的病患，做即時診療。