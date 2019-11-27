指尖經濟夯！HAPPY GO：外送、生鮮網購成長最驚人

2019-11-27 19:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



HAPPY GO旗下市調顧問舉行年度消費者趨勢論壇，分享指尖經濟學。 記者葉卉軒／攝影 分享 facebook 網購消費力驚人，指尖經濟夯，數字會說話！根據HAPPY GO今（27）日公布的最新大數據資料顯示，網購消費比例逐年上升，金額和頻率都呈現雙位數成長，指尖消費經濟學，已悄然蔚為顯學。其中，又以食品類的成長趨勢最為驚人，特別是外送和生鮮。

HAPPY GO指出，外送服務深受消費者喜愛，再購率高達81%，20世代與30世代網購外送主要是因為工作忙碌，偏愛小吃、日韓食物，而40世代與50世代網購外送則多半是因為偶爾不想動手自己做飯，偏愛傳統中式料理和茶飲。至於在生鮮的購買上，20世代與30世代以肉品為大宗，40世代與50世代則偏愛年菜和海鮮。

鼎鼎聯合行銷HAPPY GO總經理梁錦琳指出，網購而且是從手機下單，絕對不是年輕人的專利，指尖經濟力的崛起，主要是受到現代人工作忙碌影響所致，大家利用散型、破碎化的時間，透過網購搞定生活大小事，就像現在是火鍋季，她也會上網購買湯頭和生鮮，下班回到家就可以輕鬆在家吃火鍋。

HAPPY GO旗下市調顧問品牌GO SURVEY今（27）日舉行「跨世代消費年度趨勢論壇」，會中除發表GO SURVEY 2019跨世代消費趨勢報告外，梁錦琳更親自分享如何以900萬會員大數據資料，洞察現代人的聰明懶人術。

梁錦琳表示，GO SURVEY以HAPPY GO的900萬會員資料庫為調查依據，除能協助企業掌握最新消費者動態，還能夠協助企業擬訂關鍵決策，搶占市場商機。

梁錦琳進一步指出，舉例來說 GO SURVEY觀察到電商平台，以momo網購消費族群而言，以40歲以上的女性居多，消費品項則是以服飾與保養品為主，與HAPPY GO的消費者輪廓一致，因此HAPPY GO去年第四季起，即攜手momo開發多元點數的合作模式，卡友可在momo購物並享有兌點折扣優惠。HAPPY GO卡友在momo平台上用點數折抵消費，不僅帶動兌點人流，也促進HAPPY GO卡友消費金額呈現倍數增長，帶出線上與線下雙向的消費動能，成功打造以兌點帶動消費的新型商業模式，創造消費者、momo與HAPPY GO的多贏局面。

同時，活動中的焦點對談也邀集包括HAPPY GO顧客經營事業部副總經理李明城，以及Uber Eats台灣區總經理李佳穎、SmartM世紀智庫創辦人許景泰等人，暢談各產業如何掌握各世代指尖消費新藍海。

面對這股指尖經濟的新機會，李明城表示，線上線下全通路串聯絕對是帶出消費動能的關鍵，以推動HAPPY GO Pay為例，將行動支付工具與點數結合便有效深化顧客忠誠度。