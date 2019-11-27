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熬夜過勞成誘發因子 醫推測高以翔恐有先天心律不整

降價仍賣不出 明日博17戶豪宅標售四度槓龜

2019-11-27 19:24經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

國產署北區分署10月標售31筆都更宅，今（27）日開標，僅位於萬華區的「萬喆」標脫三戶，標脫率9.7%。而受到關注的都更豪宅「明日博」17戶則全數流標，據悉主要是因為市面上成屋多，標售價格對買家而言較無吸引力。

國產署主秘王彩葉表示，今年10月北區分署共標售31戶都更宅，分別為翔譽雙子星一戶、全坤威峰兩戶、忠泰鳳磐一戶、明日博17戶、碧湖君鄰兩戶以及萬喆八戶。

其中開標結果只有位於萬華區東園街的萬喆標脫三戶，其餘都更宅皆流標。萬喆鄰近西藏路、西園路，鄰近環河快速道路，每坪要價60萬左右，屬於大基地的靜巷宅。

北區分署表示，標脫的這三戶分別都只有一封標單投標，三戶溢價率最低為0.61%，最高為5.26%。

另外受到矚目的都更豪宅「明日博」，是台鐵參與明日博都更分回戶，但由於價格較高，17戶已是第四度全數「槓龜」。

北區分署表示，明日博17戶從去年底至今，已列標四次，但四次皆全數流標。而這次的底價已略為調降，自原本的1.04億元至1.44億元，調降為0.94億元至1.41億元左右，但仍乏人問津。

北區分署表示，今年12月17日預計會再釋出一批都更宅標售，明日博的17戶將會第五度列標，除此之外，確定列標的都更宅還包括永德言葉17戶、耕曦九戶。

都更國產署

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