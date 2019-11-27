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相映聯聚攝影大賽頒獎 用鏡頭見證城市之美

2019-11-27 16:56經濟日報 記者游智文／即時報導

聯聚建設舉辦「相映聯聚」攝影大賽，祭出首獎20萬元、總獎金90萬元，吸引數千件作品投稿參賽，經過評選，相映聯聚於本月23日舉辦頒獎典禮，所有獲獎人齊聚一堂，頒獎現場展示了所有獲獎作品，讓攝影人們相互切磋、交流。

聯聚建設總經理王于娟表示，聯聚過去二十多年來，掀起了新古典建築的風潮，這一次相映聯聚活動的舉辦，不但為城市之美留下重要見證，更讓大家欣賞到聯聚作品的細膩與堅持，為城市風貌寫下美好的註腳。

相映聯聚評選團隊集結了建築領域、設計領域與攝影領域的專業人士，對於聯聚建築群及影像呈現都有獨到見解，透過多階段交叉評選，挑選出最能呈現聯聚建築意涵的作品。

投稿人當中，有一半是台中在地朋友的熱情參與，也不乏來自屏東、台東、花蓮、甚至澎湖等地的稿件。拍攝主題多彩多姿，包括聯聚保和大廈、泰和大廈sky lounge，理仁大廈、雍和大廈排柱式頂燈等。牆上浮雕徽飾，噴泉、池水與景觀的輝映，充滿綠意的人行道，以及中雍大廈入夜之後點亮城市的燈光秀等等，都是鏡頭底下華麗的主角。

金獎作品〈倒映〉，獲獎人卜小姐來自新北市，她受訪時表示，得知比賽訊息之後，就針對聯聚的建築做了很多功課，聯聚對美感的執著非常讓人感動。她專程南下拍攝，當天雨下下停停，一直拍不出滿意的照片，直到夜幕降臨，燈火漸漸點亮，信義大廈的金色光芒徐徐倒映在中雍大廈的玻璃帷幕，奇妙的瞬間造就了這件作品。

銀獎作品〈新．天際線〉來自台中的林先生，他表示，在某個工作堆積如山的下午，他到住家24樓頂樓吹吹風稍作休息，一眼看到中雍大廈矗立眼前，襯以南投美麗的山稜線和山嵐，顯得既穩重又溫柔，立刻衝回家拿相機拍下，讓剎那成為永恆。

銅獎作品〈對稱美〉出自一位竹科人楊先生之手。他表示，他特地騰出一天時間從新竹南下，從中午到晚上都一直在拍攝聯聚的建築群，幾個小時內拍下了六百多張照片，為了從中挑選出三張投稿，也著實苦惱了好久。獲獎的作品，刻畫出穠纖合度、完美平衡的優雅，天空與雲彩映在上面，讓建築面貌似乎時刻都在改變，呈現內斂又平穩的和諧感。

來自桃園的林先生以拍攝泰和大廈獲獎，作品名為〈夜聚〉，在正門下方的位置往上取景，鏡頭呈現的是經典的黃銅天頂及50顆水晶石燈光，加上對稱式羅馬列柱的設計，奢華又細緻的質感。為了這一幕，林先生表示，他花了4天時間準備，除了觀察環境氣候，也因為要在有限的空間當中容納巨大的主題。

聯聚表示，獲獎名單已經公布在相映聯聚活動官網當中，參賽朋友可以前往查詢。這些優秀的獲獎作品將會陸續在聯聚建設的官方IG上曝光，與大家共享聯聚建築群所造就的城市之美。

聯聚建設舉辦「相映聯聚」攝影大賽，吸引數千件作品投稿參賽。 圖／聯聚建設提供
聯聚建設舉辦「相映聯聚」攝影大賽，吸引數千件作品投稿參賽。 圖／聯聚建設提供
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聯聚建設舉辦「相映聯聚」攝影大賽，吸引數千件作品投稿參賽。 圖／聯聚建設提供
聯聚建設舉辦「相映聯聚」攝影大賽，吸引數千件作品投稿參賽。 圖／聯聚建設提供
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