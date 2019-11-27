親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

後已無退路：香港泛民大勝之 能否撼動中共？

目擊者爆高以翔倒地30分沒人發現 網怒轟「浪費1hr害他送命」

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35經濟日報 記者陳美玲／即時報導

冠德遠見。 記者游智文／攝影
冠德遠見。 記者游智文／攝影
分享

檢調偵辦中國籍男子「王立強共諜案，檢調在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、龔青夫婦，並限制兩人出境；據傳，兩人多年來有在台灣購置房產，包含信義區、林口等地區均有豪宅；據實價登錄網資訊，「冠德遠見」在2017年6月出現兩筆10樓交易，持有人為龔姓自然人，且登記為外國籍，交叉比對地籍謄本，推測應為向心夫婦所有，且總價2億元全數以現金2億元購買，並無貸款。

大家房屋企研室主任郎美囝指出，台北市信義區豪宅「冠德遠見」，位於台北市象山站旁，為屋齡12年、樓高27樓的中古豪宅，目前實價登錄網最高價落在2013年的11樓，每坪成交價達175.79萬元。惟因房市景氣下滑，豪宅價格也直直落。

目前「冠德遠雄」高樓層每坪成交價在110萬元以上，低樓層最低在4樓且每坪成交價僅102萬元、面臨100萬元保衛戰；以向心、龔青夫婦購入的10樓來說，面積為177.24坪、每坪成交價126.51萬元，屬於市場行情中。

此外，據實價登錄網資料顯示，「冠德遠見」最新交易為今年8月的25樓二戶，總價分別達1.18億元、1.23億元，合計交易金額約2.4億元，換算每坪成交價為155萬元；今年7月，六樓也有一筆新交易，成交總價為1.08億元、每坪成交價為131.8萬元。今年9月六樓也有一筆交易戶，總價9,151萬元，坪數為101.75坪，拆算車位後，每坪成交價達109.3萬元。

豪宅實價登錄共諜王立強

相關新聞

伴台北人走過18年 京華城30日正式走入歷史

2019-11-27 15:10

打造「電商首都」 新北市推電商二代接班計畫

2019-11-27 13:45

全民瘋聰明懶人術 外送、生鮮網購創驚人指尖消費力

2019-11-27 12:09

Airbnb攜手KKBOX 推台灣華語流行音樂旅行地圖

2019-11-27 11:46

敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08

綠電儲能 台電提解方

2019-11-27 00:58

投資台灣論壇／打造經濟奇蹟2.0 大咖獻策

2019-11-27 00:53

生策會改選 翁啟惠接任會長

2019-11-27 00:40

翁啟惠掌生策會 生醫列車將開動

2019-11-27 00:14

翁啟惠掌生策會 業界盼生醫列車開動

2019-11-27 00:13

翁啟惠…讓各山頭點頭合作

2019-11-27 00:13

台電「慢充慢放」儲能系統 供電更穩定

2019-11-26 23:35

智慧經營／財金公司捍衛金融資安 滴水不漏

2019-11-26 23:28

法律頻道／網紅藝名的商標權

2019-11-26 23:27

憲生說法／山寨版另類價值

2019-11-26 23:27

失智照護／失智照護社群的力量

2019-11-26 23:27

高雄加工區楠梓園區更新改造 已創造274億投資效益

2019-11-26 17:33

翁啟惠領航生策會 醫：不乘風破浪就滅頂

2019-11-26 17:23

飛機工程公司委託推薦前進日本航空 月薪100K不是夢

2019-11-26 17:16

富邦三代蔡承儒領創科辦 橋接新創為金融帝國「養士」

2019-11-26 15:52

王品進軍年菜市場 旗下萬鮮公司挾四大中餐品牌搶市

2019-11-26 14:26

明新科大攜童綜合醫院 推動醫療科技創新與應用

2019-11-26 13:33

新光鋼搶桃園物流商機 斥資11億元建物流倉儲中心

2019-11-26 12:07

本土咖啡品牌cama 明年首季進軍東南亞

2019-11-26 11:12

爭取南向農業冷鏈商機 農委會開辦經理人養成班

2019-11-26 10:48

經濟日報四場論壇 接力登場

2019-11-23 23:35

創櫃投資媒合會 創造雙贏

2019-11-21 00:05

2020經濟關鍵字／柯拔希、王俊博選「通」

2019-11-17 23:54

投資論壇／布局ETF 打造退休好生活

2019-11-14 00:17

掌握換季商機 超商雙雄10月營收升溫

2019-11-08 20:19

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

海龍離岸風電計畫與西門子歌美颯再生能源簽署風機供應優先承攬協議

2019-11-13 17:54

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

逐步調高！明年起62歲才能領勞保退休金 影響14萬人

2019-11-26 19:15

國人停卡溢繳款高達6.15億 金管會令銀行全吐出來

2019-11-26 17:43

電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

2019-11-26 17:44

金車飲料賺什麼？ 內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41

中央放寬中火燃煤量 中彰投3縣市長開砲

2019-11-26 23:41

勞保基金今年前九月大賺639.8億元 仍填不了財務黑洞

2019-11-26 19:25

勞保年金 明年62歲才可領全額

2019-11-27 00:55

【重磅快評】盧秀燕煤得商量？林規盧隨而已

2019-11-26 18:06

未領滿失業給付就找到工作 就保滿3個月可申請津貼

2019-11-26 17:42

一場7兆元的對談將登場 郭台銘、林百里罕見同台

2019-11-27 08:46

不再兼任 胡亦嘉：街口支付兩個月內換總經理

2019-11-26 21:58

特斯拉新車拉貨 帶旺供應鏈

2019-11-27 00:47

敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08

翁啟惠出掌生策會 連他自己都説「意外」

2019-11-26 19:53

觀察站／中央藉行政立法強勢介入 奪中市府「尚方寶劍」

2019-11-27 01:04

房市熱 房貸餘額創高

2019-11-27 00:35

電支首例！街口踩內控紅線 重罰180萬

2019-11-27 00:40

翁啟惠掌生策會 生醫列車將開動

2019-11-27 00:14

聯發科產品線 明年全成長

2019-11-27 00:50

文曄祭兩招 抗大聯大收購

2019-11-26 23:30

投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22

飛機工程公司委託推薦前進日本航空 月薪100K不是夢

2019-11-26 17:16

天璣1000 聯發科豪砸1,000億研發

2019-11-27 00:49

北市府拍板 三種房屋稅將打五折

2019-11-26 20:52

台電批中市府 減煤「朝令夕改」

2019-11-27 01:18

空汙大戰法律攻防 許可證實質審查才是關鍵

2019-11-27 01:08

綠電儲能 台電提解方

2019-11-27 00:58

福懋油涉內線案 董座要獨董負責

2019-11-27 00:57

緯創首次投資越南 將砸約4.4億元設廠

2019-11-26 17:42

IBM助華南銀行 打造全台首創AI行動銀行

2019-11-26 16:32

大陸華映2.8億股拍賣

2019-11-27 00:32

蘋果重押印度 供應商當地蓋新廠

2019-11-26 14:42

經濟解析／聯發科5G單晶片跑嬴高通的四大關鍵

2019-11-26 16:57

華銀首創對話式AI行動銀行 百項業務用「說」的就可辦

2019-11-26 17:21

發紅包便宜行事 街口支付遭罰180萬

2019-11-26 18:18

AI晶片聯盟 訂技術規格

2019-11-27 00:57

名家觀點／推動以房養老 三難題待解

2019-11-27 00:25

155萬張停卡溢繳6億

2019-11-27 00:39

翁啟惠…讓各山頭點頭合作

2019-11-27 00:13

思科揪台廠 強攻智慧城市

2019-11-27 00:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top