共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ／即時報導



冠德遠見。 記者游智文／攝影 分享 facebook

檢調偵辦中國籍男子「王立強」共諜案，檢調在桃園機場攔下捲入案情的中國創新投資行政總裁向心、龔青夫婦，並限制兩人出境；據傳，兩人多年來有在台灣購置房產，包含信義區、林口等地區均有豪宅；據實價登錄網資訊，「冠德遠見」在2017年6月出現兩筆10樓交易，持有人為龔姓自然人，且登記為外國籍，交叉比對地籍謄本，推測應為向心夫婦所有，且總價2億元全數以現金2億元購買，並無貸款。

大家房屋企研室主任郎美囝指出，台北市信義區豪宅「冠德遠見」，位於台北市象山站旁，為屋齡12年、樓高27樓的中古豪宅，目前實價登錄網最高價落在2013年的11樓，每坪成交價達175.79萬元。惟因房市景氣下滑，豪宅價格也直直落。

目前「冠德遠雄」高樓層每坪成交價在110萬元以上，低樓層最低在4樓且每坪成交價僅102萬元、面臨100萬元保衛戰；以向心、龔青夫婦購入的10樓來說，面積為177.24坪、每坪成交價126.51萬元，屬於市場行情中。

此外，據實價登錄網資料顯示，「冠德遠見」最新交易為今年8月的25樓二戶，總價分別達1.18億元、1.23億元，合計交易金額約2.4億元，換算每坪成交價為155萬元；今年7月，六樓也有一筆新交易，成交總價為1.08億元、每坪成交價為131.8萬元。今年9月六樓也有一筆交易戶，總價9,151萬元，坪數為101.75坪，拆算車位後，每坪成交價達109.3萬元。