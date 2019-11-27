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打造「電商首都」 新北市推電商二代接班計畫

2019-11-27 13:45經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北市經發局副局長黃碧玉今（27）日表示，根據市調機構預測，2020年全球B2B電商市場規模將達到6.7兆美元、B2C電商市場則為2.9兆美元，爆發式成長態勢代表著龐大商機，跨境電商已成為企業發展外貿的重要通路。為打造新北「電商首都」，推出電商二代星計畫，帶動企業轉型。

新北市擁有近30萬家企業、2萬多家工廠，業者也普遍面臨二代接班、永續經營及數位轉型的課題，為協助企業二代等經營者提升創新能力，市府今年推出電商二代星計畫，透過數據分析、品牌定位、投放廣告、社群經營等課程實際聚焦，提升企業接班人對數位轉型的認知與操作技巧，盼能帶動企業轉型，達到世代傳承永續經營目標，協助新北二代接班人找到企業下一條成長曲線。

新北市電商二代星計畫今日舉辦成果分享會，總計評選出10家企業提供補助輔導，並在「訂單增長」、「流量引客」及「通路拓展」三大向展現亮眼成績。

除經由專業顧問輔導實際平台驗證與改善、優化，於短期內獲得「訂單增長」，如銷售智慧門鎖為主的堂奧創新股份有限公司，獲該分類首頁黃金刊登位置，觸及曝光達300萬次並提升業績二成。

此外，也有業者透過產品頁面優化輔導，協助設定商品定位及行銷策略，大幅增加產品曝光度，成功藉由「流量引客」，如銷售陶瓷特色產品的佳鼎國際股份有限公司，經由優化產品刊登及確認市場定位後，成功提升2萬次品牌曝光並吸引歐美消費者。

另亦透過多元工具協助「通路拓展」，如銷售清潔打亮打磨機的善潔佳股份有限公司，原無完整電商銷售計畫，利用數據分析工具並有效搭配廣告與促銷活動後，成功提升銷售業績一倍，後市可期。

新北市經發局補充，電商二代星計畫自8月啟動以來，歷經「世代傳承、數位轉型跨境電商論壇」進行「知識擴散」，至9月起經由群鷹班「專業培訓」課程，培力企業接班人於電商時代下所需的思維，最後藉由補助輔導協助「實務操作」，驗證數位觀點，並獲得亮眼成績。

新北市府表示，將持續推動企業導入電商發展，打造新北「電商首都」的品牌形象，引領境內企業共同接軌跨境電商領域，布局全球商機。

新北市府今年推出電商二代星計畫，透過數據分析、品牌定位、投放廣告、社群經營等課程...
新北市府今年推出電商二代星計畫，透過數據分析、品牌定位、投放廣告、社群經營等課程實際聚焦，提升企業接班人對數位轉型的認知與操作技巧，盼能帶動企業轉型，達到世代傳承永續經營目標。圖／新北市府提供
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業者透過產品頁面優化輔導，協助設定商品定位及行銷策略，大幅增加產品曝光度，成功藉...
業者透過產品頁面優化輔導，協助設定商品定位及行銷策略，大幅增加產品曝光度，成功藉由「流量引客」，如銷售陶瓷特色產品的佳鼎國際股份有限公司，經由優化產品刊登及確認市場定位後，成功提升2萬次品牌曝光並吸引歐美消費者。圖／新北市府提供
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