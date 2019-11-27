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Airbnb攜手KKBOX 推台灣華語流行音樂旅行地圖

2019-11-27 11:46經濟日報 記者楊文琪／即時報導

全球多元旅宿平台Airbnb宣布與亞洲娛樂生活品牌KKBOX合作，共同推出《聽旅行．輕旅行－台灣音樂旅行地圖》，向Airbnb全球用戶分享台灣的美，也與全球華語音樂愛好者分享另一種享受台灣旅遊的形式。

根據Airbnb內部資料顯示，過去一年到訪台北、台南與花蓮的海內外旅客高達124萬人次，Airbnb特別挑選風格各有不同的三大城市，規劃成主題音樂地圖，以「嘻哈遊台北」、「辣台味府城」、「療癒系花蓮」三大主題，推薦必玩旅遊景點及Airbnb房源，並搭配KKBOX上的豐富歌曲，精選成獨家主題歌單，讓旅客們邊「聽」邊「玩」，用音符與足跡一同創作出有別於制式旅行的獨特旅遊回憶。

擁有多元文化的台北街區，在華語音樂上有巨大貢獻，更成為近年來台灣嘻哈歌曲重要的孕育基地。想成為最Chill的嘻哈旅人？不能錯過木柵，來自木柵的嘻哈天團頑童MJ116多首作品都以木柵作為靈感發想，而作為Southside木柵人的驕傲，也在此處開設很有態度的酒吧「MADEMAN116 」，是許多粉絲的朝聖地。「101景觀房」正坐落於此，白天逛街在都市叢林，夜晚回家享受融合自然與遠眺101大廈的景觀，這就是令台北人驕傲的愜意。

除此之外，享負盛名的北投溫泉更不容錯過，泉源豐富的北投交通也十分便利，跳上捷運紅線坐到底，當外頭逐漸被霧氣圍繞，並散發迷人硫磺味，就知道已到達這個休憩勝地。不必再多說台北人有多喜愛在雲霧繚繞的環境中Fun，更不要說還有嘻哈歌曲直接拿瀰漫的煙霧當作主題，便可察覺。若你來到北投、士林等，外觀簡樸的「大灰屋」外觀簡樸，富有日式現代風格，來這裡住一晚，把煩惱都拋到九霄雲外。

古色古香的台南是台灣代表性的美食與文青之都，從小吃美食到歷史建築都是最代表台灣文化的「辣台味」，值得住上幾晚感受從前的美好。 「望兄的船隻早日回歸安平城，安平純情金小姐。啊！等你入港銅鑼聲」，就從《安平追想曲》 古典淒美愛情故事的老歌聆聽台南的韻味。

利用一個下午的時光漫步在安平古堡與億載金城，看著歷史事件與時間建構出的經典古蹟，傍晚再到觀夕平台靜靜坐著看著海岸與夕陽的結合，將天空暈染成美麗的粉橘色。晚了別急著趕路，就在安平老街裡度過一晚吧！曾經是玩具工廠的「玩聚安平」，現在是結合復古與現代的旅宿，住宿品質舒適，讓旅客們一覺好眠。

隔天再到赤崁樓、祀典武廟、大天后宮等多處百年古蹟圍繞著的台南市區，每座建築都代表著古早台灣社會的文化與歷史，文創活動或店家更為這座城市增加現代文藝風味。

想在台南市區逗留享受的旅人們，住宿也要很文青，住進老屋翻新的民宿是在台南必要體驗之一。位於文創景點神農街的「林叨民宿」，房間內懷舊的磚牆、窗花還有磨石子地，完整呈現台灣復古美學，將是旅客們十分獨特的住宿經驗。

生活上的壓力就交給花蓮的美景吧。花蓮的好山好水孕育出台灣歌壇的許多巨星，從旋律、音色到歌詞都能感受出花蓮絕美的自然環境以及舒適的旅行步調。喜歡自助旅遊的背包客們，別錯過「親不知子海上古道」，透明玻璃步道走起來刺激感十足，勇氣十足的旅者們記得停下腳步抬起頭看看太平洋的廣闊，一解憂愁。繼續沿著海岸往上，在清水斷崖划著獨木舟，夢幻的感覺就像置身「天堂的懸崖」，美妙歌聲搭配花蓮如此的美景簡直是治癒心靈的最佳處方。

放鬆的旅程另一項重點就是住宿的品質。Airbnb房源「海漾小木屋」一邊是森林，一邊緊鄰太平洋海岸，非常適合住上幾天，看著美景整理思緒或徹底放空。

花蓮的美好，就連知名歌手張震嶽都在歌曲《破吉他》裡唱著「有點不想回台北 幻想退休養老要在花蓮」。台灣的人情味就是如此自然，正如Airbnb房東Eric和他的房源「小晴天」想給旅客們輕鬆、毫無壓力且友善的氛圍。晚上還能造訪張震嶽在市區開的「Komod’z 谷慕滋」燒烤小酒館，與在地的居民以及過往的旅客們分享彼此喜愛的音樂與美食。

Airbnb宣布與亞洲娛樂生活品牌KKBOX合作，共同推出《聽旅行．輕旅行－台灣...
Airbnb宣布與亞洲娛樂生活品牌KKBOX合作，共同推出《聽旅行．輕旅行－台灣音樂旅行地圖》。　圖／Airbnb提供
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Airbnb張震嶽文創

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