敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ／新竹即時報導



全球百強汽車零組件供應商敏實集團總裁秦榮華自幼家庭清寒，大學時為了付學費，半工半讀兼差開計程車，也在張老師基金會打工，結識妻子，後在岳父公司開始學習汽車零件，並在大家都不看好的時候，借了100萬元美金，前往寧波創業，和員工住在一起，培養出革命情感。奮鬥27年來，他說，現在全球一年銷售超過9500萬輛新車裡，有超過4千萬輛車有敏實製造的零組件。

61歲秦榮華出生宜蘭太平山，幼時家境清寒，直到上小學才有鞋子穿，年幼時家裡沒有電，都點蠟燭度日，秦榮華很小就近視了。國中時，父親在合歡山滑雪場維運纜車，因失足不幸去世，他為扛起家中經濟，到張老師基金會打工；18歲時秦榮華又兼差開計程車，後來在張老師基金會認識妻子魏清蓮，兩人結婚後，他跟岳父從事車輛零件相關生意，從業務做起。

打了10年基礎，1992年秦榮華帶借來100萬元美金西進寧波，直到1998年陸續打入日本、歐洲車系，並快速擴廠，從計程車司機到現在貴為總裁，擁有私人飛機與遊艇，但他仍相當有親和力，衣著也樸實。

秦榮華說，現在還是和員工住在工廠，員工宿舍約有3萬人，自成一個社區，但也讓秘書苦不堪言表示，秦榮華習慣早上6點半就開會，因他覺得一早起床，頭腦最清醒，時間久了，大家也習以為常，還培養早睡早起好習慣。