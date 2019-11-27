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敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

全球百強汽車零組件供應商敏實集團總裁秦榮華自幼家庭清寒，大學時為了付學費，半工半讀兼差開計程車，也在張老師基金會打工，結識妻子，後在岳父公司開始學習汽車零件，並在大家都不看好的時候，借了100萬元美金，前往寧波創業，和員工住在一起，培養出革命情感。奮鬥27年來，他說，現在全球一年銷售超過9500萬輛新車裡，有超過4千萬輛車有敏實製造的零組件。

61歲秦榮華出生宜蘭太平山，幼時家境清寒，直到上小學才有鞋子穿，年幼時家裡沒有電，都點蠟燭度日，秦榮華很小就近視了。國中時，父親在合歡山滑雪場維運纜車，因失足不幸去世，他為扛起家中經濟，到張老師基金會打工；18歲時秦榮華又兼差開計程車，後來在張老師基金會認識妻子魏清蓮，兩人結婚後，他跟岳父從事車輛零件相關生意，從業務做起。

打了10年基礎，1992年秦榮華帶借來100萬元美金西進寧波，直到1998年陸續打入日本、歐洲車系，並快速擴廠，從計程車司機到現在貴為總裁，擁有私人飛機與遊艇，但他仍相當有親和力，衣著也樸實。

秦榮華說，現在還是和員工住在工廠，員工宿舍約有3萬人，自成一個社區，但也讓秘書苦不堪言表示，秦榮華習慣早上6點半就開會，因他覺得一早起床，頭腦最清醒，時間久了，大家也習以為常，還培養早睡早起好習慣。

秦榮華還幫員工家屬處理各項疑難雜症，包含幫員工小孩報戶口，讓小孩可以順利就學、找老師教員工老婆識字，甚至還要處理夫妻失和、婆媳問題等；秦榮華解釋，因為不少員工離鄉背井到寧波工作，工作表現不錯，但對家庭、人際等處理比較不行，公司設立專門部門為員工處理這些工作，讓員工可以專心工作。

敏實集團總裁秦榮華現在是兩岸飛人，一邊操持汽車零件廠，一邊緊盯大華科技大學教務發...
敏實集團總裁秦榮華現在是兩岸飛人，一邊操持汽車零件廠，一邊緊盯大華科技大學教務發展。記者張雅婷／攝影
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計程車打工

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