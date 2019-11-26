捷運環狀線開發案二度招商 預計2021年開工

2019-11-26 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



為爭取投資人關注，新北捷運局今（26）日舉辦環狀線秀朗橋站、景平站捷運開發案第二次招商說明會，如順利與投資人簽約，預計可於2021年開工。新北市指出，環狀線共有10處捷運開發案，將吸引525億元投資，創造82萬平方公尺住、商空間及6,500個就業人口。

年底即將通車營運的新北環狀線，全線14座車站共有10站規劃辦理捷運開發案，全案總計可挹注捷運建設之自償性經費約80億元。其中秀朗橋站及景平站2案由新北市政府辦理招商，於今年10月31日起公告徵求投資人。

新北捷運局長李政安說明，秀朗橋站和景平站皆位於新北市中和區，且均為市有土地，開發大樓與捷運站共構，為店鋪、商場及住宅的多元使用。

秀朗橋站位於中和區成功路與景平路交口西北側，規劃興建地上20層、地下5層，總樓地板面積約15,000坪之開發大樓；景平站位於中和區景平路與景平路123巷交口東南側，預計興建地上11層、地下3層，總樓地板面積約2,700坪之開發大樓。

李政安表示，捷運開發案件投資人須通過資格、規格及價格標三階段審查，取得最優投資人資格，方能與新北市政府簽約；另規劃、設計及施工階段，將由新北捷運局積極監督，使開發產品能切合投資人及市府雙方需求，保障開發大樓設計及興建品質。

新北環狀線10處捷運開發案，總共預估可為新北市帶來525億元投資，創造82萬平方公尺住、商空間及6,500個就業人口，並挹注捷運建設之自償性經費約80億元；而除將開發效益挹注捷運建設，健全市府財政外，也將帶動地方發展與繁榮，為零售流通、不動產、廣告、旅遊、商務辦公等產業產生新商機，引領軌道經濟。