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生策會改選 翁啟惠接任會長

2019-11-27 00:40聯合報 記者黃淑惠陳書璿邱宜君／台北報導

生策會第六屆會長昨天改選，由中研院前院長翁啟惠（中）出任會長。記者胡經周／攝影
生策會第六屆會長昨天改選，由中研院前院長翁啟惠（中）出任會長。記者胡經周／攝影
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國家生技醫療產業策進會（生策會）第六屆會長昨天改選並舉行年會論壇，由中研院院前院長翁啟惠出任新會長。

生策會日前由六十餘名參選人選出三十五名理事，擁有電子業背景的理事占三成左右；原先預期理監事選舉中，獲得高票的廣達董事長林百里出線機率最高，不過最後仍由翁啟惠獲選。

生策會兩周前的監事會號召產官學界專業人士加入，多位電子業界成員當選第六屆理監事，包括林百里、和碩董事長童子賢、可成董事長洪水樹、緯創董事長林憲銘、研華董事長劉克振、瑞昱榮譽董事長葉博任、力晶董事長黃崇仁、佳世達董事長陳其宏等人。

更有台大前校長楊泮池、林口長庚紀念醫院院長程文俊、中國醫藥大學附設醫院董事長蔡長海、高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒等，醫界重量級人士共同協助監督會務。

翁啟惠對於當選會長表示意外，但他對於生策會未來重點工作已有明確目標。

他舉例，基因定序現在費用降低，其實台灣半導體貢獻很大，國際大藥廠最欣賞台灣的強項，就是健保資料庫，在保護個人隱私的情況下處理大數據，轉換為對人類健康有價值的作為，一定要靠資通訊產業。

翁啟惠指出，以前生技產業都自已做自己的，這次是做好政府跟業界橋梁的好機會，電子業跟國際連結已很久，而台灣的醫療跟電子業都是世界第一，雙方結合後，可望刺激生技業發展出新產品進入醫療體系。他說表示，未來醫療已經治療走向預防醫學，若將科技結合醫療，對生醫產業會有幫助。

翁啟惠生技

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