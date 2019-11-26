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11月颱風有6個！一張圖看創了什麼記錄

之初創投舉辦新創團隊Demo Day AI與區塊鏈模式更成熟

2019-11-26 20:54經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

大東南亞 (GSEA，東協+台灣) 最大創業加速器 AppWorks Accelerator （之初加速器）今日舉辦 AppWorks Demo Day #19，共計 18 組、加速四個月有成的 AI / IoT 與 Blockchain 新創登台，吸引超過 1,200 位投資人、業界代表關注。

AppWorks Accelerator從去年開始限定招募 AI / IoT 與 Blockchain 團隊，至今已是第三屆。之初創投指出，在18 支登場團隊中，11 支新創以 AI、3 支以 IoT、4 支以 Blockchain 為創業主題。這群潛力新創中有 12 組國際團隊，比率高達 67%，分別來自印尼、新加坡、香港、美國、智利、法國、紐西蘭等地。更有出身自 Google、Qualcomm、Samsung、聯發科技、Agoda 的高管，以及《端傳媒》的創辦人加入創業行列，提升了新創的成功率。

之初創投指出，從新一屆的新創企業中可發現兩個重要趨勢。第一，AI / IoT 與 Blockchain 這兩個巨大典範轉移已經成為主流，吸引全球最優秀、經驗最豐富的創業者投身其中。第二，成立超過 9 年的 AppWorks Accelerator，校友網路發展蓬勃且區域化，持續扮演支持創業者長期成長的重要平台，更多國際優秀創業團隊進駐。AppWorks 每年舉辦兩次Demo Day，主要目的也是促進新創社群的國際交流、投資、商務媒合，以及更多的可能性。

之初創投指出，值得注意的是 AI 不斷深入各產業與垂直領域，出現更多創新應用。例如，來自台灣的 Dent&Co，由一群牙醫師共同創辦，協助牙醫診所打造跨 Messenger、Line、WhatsApp 等通訊平台的客服機器人，提供自動提醒回診、診後追蹤、線上約診等服務，降低診所的人力成本與看診爽約率，上線半年有超過百間牙醫診所使用，服務超過 7 萬人次；來自美國的 Fluv 毛小愛，以 AI 系統打造寵物照顧平台，針對臨時需要寵物照顧服務的毛孩家長，媒合經過線上認證的寵物愛心家長協助照顧，上線一週內，媒合達 1,300 位使用者、完成超過 200 次服務；來自印尼的 FourCons，則以 AI 系統提供挖土機、吊車等重型機具設備的租用媒合服務，上線四個月後，服務已遍佈印尼 8 個省，10 月訂單總值達 80 萬美元。

創業創投

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