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11月颱風有6個！一張圖看創了什麼記錄

搶完雙11搶黑五 台灣電商也做黑色星期五促銷

2019-11-26 20:41經濟日報 記者彭慧明／台北即時報導

歐美行之有年的「黑色星期五」購物季將開跑，台灣電商忙完雙11，也投入「黑五」檔期，以維持直到雙12的消費力道。網路家庭旗下C2C網路交易平台露天拍賣即日起與美國eBay、日本樂天集結7,000萬項商品，推出「海外Crazy Sale Black Friday」的三大活動。包括每日整點推出3折起特殺商品；每天早上10點開搶限量優惠折扣碼；以及日本樂天11月推滿額空運直送0運費限時好康。在11月29日到12月1日三天， Black Friday到Cyber Monday，將會天天不定時推出神祕折扣碼，結帳使用Pi拍錢包付款，享有3.5%的P幣回饋。

行動原生的電商平台松果購物今天也宣布，跟進歐美盛行已久的「黑色星期五」熱潮，即日起祭出居家「黑品」大集合優惠，精選3C家電及冬季質感寢具、保暖服飾杯瓶等品項祭出優惠，更將於11月29日起，連續96小時、全站25萬件商品再推APP限定6%起優惠折扣，持續搶進黑五商機，也為雙12暖身預熱買氣。

松果購物觀察，近幾年黑色星期五逐漸在台灣市場受到關注，3C家電類及季節性家居需求為黑五檔期的關注品類，以去年來看黑色星期五當日訂單量較平日週五成長近3成，隨著市場上討論關注度高，其業績表現可望帶來新的波動彈跳。

黑色星期五電商家電

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