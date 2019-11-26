圓山飯店最神秘的不是秘道 而是這個人的故居

2019-11-26 20:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 /台北即時報導



台灣首家五星飯店圓山飯店將創下近50年來最大變革，將打造全新「吸金」秘密武器，其中，營運近50年的「圓山聯誼會」擬對外開放，神秘的「蔣家後花園」將揭開雲山霧繞的面紗，而開放的最大亮點，就是孔二小姐的故居。

說到開放，圓山飯店董事長林育生接受本報專訪時表示，圓山飯店有許多文化財，過去，秘道、圓山聯誼會等設施因其歷史因素，讓一般大眾難以一窺真面目，今年在西邊秘道開放後，一個月導覽的人次竟達1.2萬人，成為圓山飯店另一個「財源」，可見其吸引力。

林育生今年有多項「改革」措施，除了嚴控成本以「節流」之外，也將努力「開源」，近期已經開放圓山飯店西邊的秘道，下一步將開放東邊秘道、圓山聯誼會等。

特別的是，一般人可能認為圓山飯店內最神秘的設施，是東西兩側的秘道，而事實上，最神秘的是打造這個秘道的人，即人稱「孔二小姐」的孔令俊。她生前長年住在圓山聯誼會之中，她的故居多年來未曾開放，沒人能一窺堂奧，才是最神秘的一棟建築物。

林育生表示，東邊的密道也將開放，這個秘道其實是通往圓山聯誼會內，而聯誼會內就有圓山飯店首任總經理孔二小姐的故居，未來也會規劃開放。

「孔二小姐」原名孔令俊，又名孔令偉，是民國南京政府行政院長孔祥熙與宋家大姐宋靄齡之次女，其母宋藹玲即蔣宋美齡女士之長姐。

談到孔二小姐的故居，圓山飯店表示，孔令俊是圓山飯店肇建時的推手，深獲宋美齡女士的賞識，後出任該飯店第一任總經理，多年來住在圓山聯誼會內的一所大屋內，該建築荒廢已久被作為「倉庫」使用多年，預期在整理後對外開放。

在營運方面，圓山飯店自1994年後即開始陷入虧損泥淖，1994年之前圓山飯店仍握有「空廚」主導權，此後空廚由華航收回自營，沒了金雞母後，圓山飯店因各項成本開支過大，24年來一直沒賺錢。