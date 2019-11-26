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電支首例！街口行銷搶快踩金管會紅線 遭罰180萬元

科技部通過 友嘉、漢鼎進駐中科投資設廠

2019-11-26 18:26經濟日報 記者宋健生／即時報導

科技部科學園區審議會今（26）日通過，友嘉實業及漢鼎智慧科技等二家精密機械產業廠商進駐中科園區設廠案，合計投資金額8.7億元；另外也通過207.72億元增資案備查。

中科園區今年截至目前為止，累計已引進18家新投資案，投資金額計58.12億元。

中科管理局長許茂新指出，友嘉投資5.2億元進駐中科后里園區，主要研發製造CNC立式及臥式加工中心機、CNC車床、五軸立式加工中心機、智慧製造自動化生產線、龍門加工中心機及臥式搪銑床。

友嘉集團在工具機排名為全球第三大及台灣最大工具機集團，目前全球已有39大工具機品牌、52個生產基地、分佈於全球十大機械製造國，工具機產品線完整。

另外，漢鼎擬投資2億元設廠，主要研製超音波非接觸式電能傳輸電控模組與刀把，應用於航太、半導體、光電、醫療器材與精密機械等產業。

漢鼎新創公司，由中興大學機械工程系教授陳政雄擔任技術長，並提供研發專利。

該公司所提供的超音波輔助加工模組，利用非接觸傳輸的側附型設計，加上模組化隨裝即用的設計，能於1日內安裝設定上線進行連續量產，大幅降低產品導入的門檻。

且產品可安裝於各式工具機設備，將傳統工具機提升為超音波加工機，實現高性價比的服務，共創終端使用者、工具機廠商的雙贏局面。

工具機中科友嘉

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